Judiciales de Neuquén en pie de guerra: denuncian "silencio total" del TSJ y lanzan paro con movilización

Sejun reclama reapertura paritaria urgente. Este miércoles hay paro y protesta al TSJ mientras los demás estatales hace tiempo cerraron acuerdos por IPC.

La movilización de Sejun por el centro de Neuquén.

El conflicto salarial en el Poder Judicial de Neuquén por ahora no tiene una salida en un escenario donde la mayoría de los gremios estatales ya logró cerrar acuerdos paritarios para los salarios que regirán durante el 2026. Este miércoles ya movilizan por el centro de la ciudad.

Desde el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun), su secretario general, Santiago Alonso, denunció a LM Neuquén un “silencio total” por parte del Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ) y advirtió que no existe ninguna convocatoria oficial para retomar la negociación.

“Hay mucho silencio en el TSJ. No hemos tenido ni una sola comunicación para retomar una reunión paritaria que nos dé previsibilidad”, sostuvo Alonso.

Sejun - Santiago Alonso Santiago Alonso, secretario general de Sejun. Sebastián Fariña Petersen

Ante este escenario, el gremio definió profundizar las medidas de fuerza. Este miércoles, a partir de las 10.30, el gremio lleva adelante un retiro de los lugares de trabajo, con retención de tareas, paro y movilización hacia el TSJ para exigir la apertura de una mesa de diálogo con propuestas concretas.

Salarios judiciales: porqué no hay paritaria 2026

La falta de acuerdo coloca a los judiciales en una situación de desventaja respecto a otros sectores del Estado provincial. Gremios como ATE, ATEN, Viales y UPCN ya cerraron paritarias con esquemas de actualización atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en su mayoría con revisión trimestral. En el caso de ATEN, el convenio firmado fue anualizado.

En contraste, los trabajadores judiciales aún no tienen ningún tipo de pauta salarial definida para el año, lo que genera incertidumbre y preocupación por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

El cronograma acordado por los otros gremios prevé que la primera cuota de actualización se abone en mayo, luego de conocerse la inflación acumulada del primer trimestre.

Sejun - Judiciales - Neuquen-3 Judiciales en la permanencia frente al Tribunal Superiore de Justicia. Sebastián Fariña Petersen

Ese punto marca otra pauta de conflicto ya que al tiempo que el resto de los estatales ya tiene garantizada una recomposición, los judiciales siguen sin horizonte salarial claro.

“Queremos una respuesta superadora que contemple la inflación, como ocurrió con otros gremios estatales, pero también que atienda las particularidades del Poder Judicial”, remarcó Alonso.

El dirigente también alertó sobre el impacto directo de las medidas de fuerza en el funcionamiento del sistema judicial. Con paros y retiros de tareas, la actividad en juzgados y oficinas se reduce significativamente, afectando plazos, trámites y atención al público.

Se extiende un conflicto: los riesgos de quedar atrasados

Desde Sejun temen que el conflicto se extienda si no hay señales concretas del TSJ en las próximas horas. La estrategia gremial apunta a forzar la reapertura de la negociación antes de que se consolide una pérdida salarial mayor en los primeros meses del año.

Sejun - Judiciales - Neuquen-2 Sejun se moviliza por la ciudad de Neuquén. Quieren apertura de la mesa de negociación salarial.

"Si se atrasa vamos a pedir el retroactivo, como siempre ha sucedido, en este sentido estamos tranquilos", dijo Alonso.

En este contexto, la protesta de este miércoles aparece como un punto de inflexión: o se abre el diálogo o el conflicto judicial podría profundizarse en las próximas semanas, con impacto creciente en todo el sistema de justicia neuquino.

Las medidas de fuerza comenzaron a sentirse en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial. Si bien no hay un paro total, el quite de colaboración se refleja principalmente en la realización de asambleas en las distintas oficinas, lo que ralentiza el movimiento habitual de expedientes y trámites.