Bronca por inseguridad en la UNCo: "Se roban una moto o un auto por mes"

Una estudiante de la sede capital de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) sufrió el robo de su moto del estacionamiento del establecimiento y contó que nadie se quiere hacer cargo. Asegura que los robos de ese sector son frecuentes y que la universidad no se responsabiliza por no considerarlo parte del predio.

Belén Espíndola es estudiante, mamá y trabajadora y con mucho esfuerzo había logrado recientemente comprarse una moto para evitar depender de colectivos para trasladarse en su día a día. Lamentablemente, esa alegría duró poco.

Según comentó la joven en diálogo con LU5 este martes, se encuentra cursando el primer año de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene y sufrió el robo de su moto días atrás en el playón de la facultad.

"A las seis de la tarde empiezo a cursar, salgo a las ocho. La moto estaba en el estacionamiento de la universidad; cabe aclarar, porque ellos te dicen que el estacionamiento no es parte de la universidad. A lo que salgo, voy a buscar mi moto al estacionamiento, que es exclusivamente de motos y cuando veo el lugar donde yo la había dejado, la moto no estaba, no estaba el candado, no estaba la cadena, no estaba absolutamente nada. Eran las ocho y cuarto de la noche", relató.

Lo insólito es que, denuncia, nadie se hace cargo de lo ocurrido, a pesar de tratarse del estacionamiento cerrado de la universidad. "Me acerco al guardia, que tendría que estar en la cabina principal, ahí a pasos nomás de donde estaba el estacionamiento de motos, y no estaba. Lo buscamos, y nos dice cuando logramos encontrarnos, nos dice que era normal: que se robaban dos motos, una moto, un auto por mes", confió, aún incrédula.

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Antes de retirarse a radicar la denuncia, la estudiante solicitó acceder a los registros de cámaras para tener algún indicio desde donde arrancar, pero le dijeron que "no tiene cámaras el estacionamiento porque no es parte de la universidad y 'no hay nada que vos puedas hacer porque la Policía tampoco se puede meter acá'". En esa línea, agregó: "La universidad no se hace cargo de lo que pase con tus cosas porque dicen que no es problema de ellos. Vos tenés que hacerse cargo de tus cosas. Pero las cosas están en el estacionamiento de ellos", señaló.

Un amigo de Belén que trabaja en el área de mantenimiento de la universidad le confirmó la existencia de una cámara que enfocaba el playón, pero le aseguró que lamentablemente estaba desactivada. "Tampoco tienen guardias en una cabina que ellos tienen principal, que es donde está el cruce de los autos para ingresar al playón. Tienen una cabina gigante que ese guardia no está ni en todos los días ni en todas las mañanas y seguramente no existe ese guardia. Entonces como que te dicen, no es parte de nosotros, pero está adentro, o sea, el playón está cerrado", planteó indignada.

Lamentablemente, hasta ahora no ha conseguido tampoco testigos del hecho, pero otros estudiantes le confiaron que los hechos de inseguridad son frecuentes y "quedan en la nada". "Me dijeron que ya se había vuelto una costumbre, que no saben si alguien de ahí adentro te regala las motos y nadie se hace cargo. Los chicos van a estudiar ahí, no es que están perdiendo el tiempo. Y es un garrón tener que salir y no ver tus cosas", expresó.

En tanto, aunque realizó la denuncia correspondiente por el robo, la Policía afirmó tampoco poder meterse en ese espacio, de manera que actualmente está sin respuestas.

yamaha crypton 110

La moto robada es una Yamaha Crypton 110 cilindradas color blanca, patente A062YNB y la estudiante pide ayuda para recuperarla por ser su medio de transporte. Para mayor bronca, apenas iba pagando la segunda cuota.

"Voy a seguir pagando una moto que no voy a usar y que no me la van a devolver, porque es así. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Porque no la puse en un espacio público. Yo soy mamá, trabajo, tengo como tres trabajos, estudio y la verdad que muchos te dicen 'es algo material'. Sí, es algo material, pero es algo que es esfuerzo tuyo. Desde que me robaron la moto tengo que empezar el doble de temprano", lamentó.