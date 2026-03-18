Con fondos propios, se reactiva la obra del Hospital Norpatagónico en Neuquén

A través de un decreto se aprobó un acuerdo transaccional entre la Provincia y la empresa constructora, lo que permitirá la reactivación de los trabajos.

Tal como lo había anunciado el gobernador Rolando Figueroa , la obra del Hospital Regional Norpatagónico se reactivará con fondos propios, priorizando las necesidades del sistema público de salud y garantizando una administración responsable de los recursos de todos los neuquinos. Así quedó formalizado tras la firma de un decreto que aprueba el acuerdo transaccional entre la Provincia y la empresa.

El mes pasado, Figueroa explicó que la reactivación de la obra forma parte de un rediseño integral de la política sanitaria provincial, que busca fortalecer la atención primaria y descentralizar la demanda hospitalaria. “Hemos hecho la salud accesible, focalizando principalmente en generar distintos nodos de atención en los barrios, ampliando horarios para que no toda la demanda termine llegando a los grandes hospitales”, señaló.

La construcción del Hospital Regional Norpatagónico, emplazado en el sector de la meseta denominado Z1 Sur de la ciudad de Neuquén, se encontraba paralizada. A partir del mencionado decreto se reactivarán los trabajos, y de acuerdo a lo expresado por el gobernador la obra se ejecutará por etapas, de acuerdo con las necesidades del sistema sanitario y el contexto macroeconómico.

“El Norpatagónico este año lo vamos a retomar, pero con fondos propios, y lo vamos a ir realizando en función de las necesidades que va teniendo Salud”, afirmó el mandatario provincial.

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En este sentido, el decreto describe que la construcción del Hospital Norpatagónico tiene un impacto decisivo en el Sistema de Salud Público Provincial, siendo una de las obras más importantes de la provincia y uno de los hospitales de mayor complejidad del país.

El compromiso de la Provincia con la Salud Pública

El gobernador repasó los principales avances que hizo su gestión en materia de salud. "Hemos ejecutado en estos 2 años, 14 mil metros cuadrados de hospitales, que creemos que es un número muy importante", dijo y añadió que se inauguraron hospitales en Rincón de los Sauces y Mariano Moreno, además de la inminente apertura del de Buta Ranquil y otros centros sanitarios, como los de Villa El Chocón o barrio Don Bosco de Neuquén.

"Nosotros consideramos que es muy importante llegar con la salud a los distintos lugares", dijo Figueroa sobre la estrategia de aliviar las tareas en los hospitales a partir de la diseminación de centros de menos complejidad.

En un contexto de rediseño de la estrategia sanitaria, y ante el retiro de los aportes nacionales que podrían garantizar los avances de una obra tan ambiciosa como el norpatagónico, el gobierno provincial ya había confirmado que el objetivo es habilitar este nuevo centro de salud por etapas.

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En enero de este año, despertó curiosidad el registro de movimientos en la obra del hospital Norpatagónico, el centro de salud de alta complejidad que se proyecta en la zona de la meseta de Neuquén capital.

Según detallaron, la parte de hormigón, es decir, la estructura más dura, se encuentra en un 70% y el objetivo es avanzar a través de etapas para una puesta en marcha progresiva. La primera etapa del proyecto pondrá el foco en la creación de quirófanos ambulatorios. La meta del Ministerios es agilizar las cirugías de baja complejidad que permiten al paciente regresar a su casa el mismo día. Así, pretenden liberar espacio en los quirófanos de otros centros de salud para intervenciones de mayor urgencia o riesgo.