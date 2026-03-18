Israel dice que eliminó al jefe de Inteligencia de Irán y bombardeó Beirut: 12 muertos y edificios destruidos

Los ataques incluyeron un operativo en Teherán y bombardeos en zonas céntricas de la capital libanesa, con víctimas y daños estructurales.

Al menos 12 personas murieron y otras 41 resultaron heridas este miércoles tras una serie de bombardeos israelíes en el centro de Beirut, en el marco de una ofensiva que coincidió con la eliminación en Teherán del jefe de inteligencia de Irán, Ismail Khatib , según anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los ataques impactaron en zonas densamente urbanizadas de la capital libanesa y provocaron el colapso de edificios . El Ministerio de Sanidad del Líbano confirmó las víctimas, mientras que entre los fallecidos provocados por esa avanzada se encuentra Mohammad Sherri, responsable de contenidos políticos del canal Al Manar TV, vinculado a Hezbollah.

En paralelo, un ataque aéreo dirigido por la Dirección de Inteligencia israelí en Teherán provocó, según Israel, la muerte de Khatib , quien se desempeñaba como ministro de Inteligencia de Irán desde 2021, cuando había sido designado por el líder supremo Ali Jamenei .

El operativo contra Khatib se suma a una serie de acciones contra altos mandos iraníes en el contexto de la escalada regional. Este lunes, Israel había anunciado el asesinato de Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y uno de los dirigentes más influyentes del sistema político del régimen.

Quién era Ismail Khatib y su rol en Irán

Según informaron las FDI, Ismail Khatib encabezaba un “organismo central de Inteligencia del régimen terrorista iraní, que constituye uno de los principales mecanismos de represión y terrorismo del régimen”.

“El ministerio posee capacidades de inteligencia avanzadas y sirve como brazo central en la supervisión, el espionaje y la ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo y contra el Estado de Israel y los ciudadanos iraníes en particular”, se amplió oficialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2034221724040835145&partner=&hide_thread=false ELIMINADO: Esmaeil Khatib, el ministro de inteligencia del régimen terrorista iraní, en un alcance selectivo en Teherán.



Khatib desempeñó un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, incluyendo el arresto y la muerte de manifestantes, y lideró… pic.twitter.com/lwkgR07HQJ — FDI (@FDIonline) March 18, 2026

Durante su gestión, Khatib tuvo un rol en la coordinación de acciones contra manifestantes en protestas internas, incluidas las registradas entre 2022 y 2023 en torno al uso del hiyab. También dirigió operaciones del Ministerio contra objetivos israelíes y estadounidenses en distintos puntos del mundo.

Además, participó en actividades vinculadas a operaciones dentro del territorio israelí en el marco de la Operación "El Rugido del Harrier". Antes de su designación como ministro, ocupó cargos en la Guardia Revolucionaria en áreas de inteligencia.

Edificios destruidos y muertos en Beirut

En Beirut, los bombardeos alcanzaron al menos tres barrios durante la madrugada. En Bashura, un edificio fue destruido tras un ataque que había sido precedido por una advertencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2034171493886701831&partner=&hide_thread=false |Imágenes captan el momento exacto en que, según informes, un ataque aéreo israelí impacta un edificio de varios pisos en el barrio de Bashura, en Beirut. pic.twitter.com/Q72evyyjXb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 18, 2026

Otros ataques se produjeron sin aviso previo en zonas cercanas. Uno de los objetivos fue un edificio que albergaba una sucursal de Al Qard al Hasan, entidad vinculada a Hezbollah. Esa estructura ya había sido alcanzada días antes y en esta oportunidad colapsó por completo.

Los inmuebles afectados se ubican en los barrios de Zuqaq el Blat y Bachoura, en áreas cercanas a edificios gubernamentales. El edificio de Bachoura, de gran tamaño, quedó reducido a escombros tras el impacto, tal como se aprecia en distintos videos que se viralizaron en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidReport2025/status/2034118810060657032&partner=&hide_thread=false WATCH: Entire structure brought down in central Beirut, Lebanon after Israeli airstrikes pic.twitter.com/qdOzmwkwhx — Rapid Report (@RapidReport2025) March 18, 2026

Con estos hechos, ya son siete los ataques registrados dentro de Beirut desde el inicio de la ofensiva aérea el 2 de marzo.

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, informó que ejecutó un ataque con misiles contra Tel Aviv en respuesta a la muerte de Ali Larijani, integrante del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, previamente anunciada por Israel.