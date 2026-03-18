Cortes de tránsito y cambios en el COLE: el pedido de la Muni para moverse por la obra de Avenida Mosconi

La intervención de la Avenida Mosconi y los cambios en el sistema COLE trajeron nuevas modificaciones para automovilistas y pasajeros. Los detalles.

En un contexto de obras simultáneas que buscan la transformación de la capital, desde la Municipalidad de Neuquén pidieron más paciencia a los vecinos para sortear las demoras en el tránsito que se generan a partir de las calles intervenidas. Por eso, recomendaron salir de casa 10 minutos más temprano y respetar las indicaciones del personal de tránsito, que está a cargo de ordenar los cruces en la Avenida Mosconi.

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, subrayó que la planificación de estos trabajos prioriza la seguridad y la movilidad de los vecinos. Según la funcionaria, la obra se diseñó con el objetivo de que no afecte el comercio local ni la fluidez vehicular.

En la actualidad, el esquema de circulación permite el paso de norte a sur a través de siete puntos clave: Bahía Blanca, Linares, Chubut, Olascoaga, Don Bosco, Chaneton y Gatica. Pasqualini destacó que los números que maneja el observatorio vial son contundentes. Entre las 7:00 y las 8:30 de la mañana, la ciudad registra su pico máximo de circulación.

Por la Avenida Mosconi "ingresaban alrededor en ese horario de arriba de 70,000 vehículos". Ante esta densidad, la recomendación oficial hacia la ciudadanía es clara y apela a la responsabilidad individual. La funcionaria insiste en que, para evitar demoras y siniestros, resulta vital "salir 10 minutos antes, respetar todas las señales y al personal de tránsito que está en los cruces ordenando".

Embed Recorrimos la obra de la Av. Mosconi , clave para el crecimiento de la ciudad. Sabemos que hay demoras: salí con tiempo , paciencia y precaución

Cruces habilitados: Gatica, Chaneton, Don Bosco, Olascoaga, Chubut, Bahía Blanca y Linares.#OrgulloNeuquino pic.twitter.com/cwtUbjaXwk — María Pasqualini (@tanapasqualini) March 18, 2026

Los semáforos inteligentes y el impacto en el tránsito

Por otro lado, la Municipalidad anunció la licitación de un sistema de semaforización de última generación. Pasqualini explicó que se trata de la "aplicación en los semáforos de la inteligencia inteligente", lo cual permitirá que los dispositivos cambien su ritmo en función del flujo vehicular real. Este avance comenzará en el sector céntrico para acompañar el desarrollo de las obras viales y asegurar que el impacto en la vida cotidiana sea el menor posible.

La Jefa de Gabinete insistió en la importancia de la Avenida Mosconi por la infraestructura pluvial que plantea, más allá del aspecto vial. Recordó que los pluviales que se instalan bajo la calzada prometen una solución definitiva a problemas históricos de inundaciones. Según Pasqualini, es una obra que "nos va a cuidar y que nos va a cambiar la vida de la ciudad".

Maria Pasqualini

También aclaró que, en apoyo a los comerciantes del sector, el municipio implementó una ordenanza que los exime del pago de la licencia comercial mientras duren las tareas, una medida que busca mitigar las molestias naturales de una intervención de esta magnitud que se ejecuta durante las 24 horas del día.

Pasqualini anticipó además que en los próximos días se pondrá en marcha el tramo de la obra que va desde el puente carretero hasta Linares.

"Esta es una obra que no había otro momento para hacerla. Lo estamos haciendo ahora para no tener que decir después que lo deberíamos haber hecho", reflexionó la funcionaria, convocando a los neuquinos y neuquinas a acompañar el proceso "con paciencia, con responsabilidad y saliendo con la debida anticipación".

El sistema COLE se adapta: nuevas unidades y frecuencias

A la par de las transformaciones en la infraestructura vial, que demandan la adaptación de los automovilistas, los usuarios de colectivos también tendrán que modificar sus hábitos a partir de la incorporación de nuevas unidades al sistema COLE.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, afirmó que la ciudad transita un "momento histórico, un cambio de horarios en todo el sistema cole de la ciudad". Esta modificación responde a la incorporación de 36 nuevas unidades, lo que permite un fortalecimiento integral de todas las líneas y una mejora sustancial en las frecuencias.

SFP Mauro Espinoza obra Mosconi (1) Sebastián Fariña Petersen

A partir de la llegada de nuevos coches se dará un impacto directo en el cronograma diario de los usuarios. Espinosa puso como ejemplo que, si un colectivo pasaba por una parada a las 7:24, con el nuevo esquema es factible que lo haga a las 7:15 o 7:17, con un refuerzo unos minutos después, a las 7:25.

De este modo, recomendó a los pasajeros estar atentos a la aplicación COLE para verificar el horario en que pasa la unidad por cada parada. "Siempre se actualiza la aplicación, previo a hacer cualquier cambio. Claramente trabajamos para los vecinos y por eso la aplicación tiene todo primero", dijo el funcionario.

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Espinosa recordó que la obra que se lleva adelante sobre la Avenida Mosconi también impactó en la modificación de recorridos para tres líneas de COLE, que tienen pequeños cambios en sus trayectos habituales.

"La línea 15, que conecta el norte de la ciudad con el barrio Confluencia, viene por Tierra del Fuego. En el caso de la intervención de la ruta y eh de la avenida Mosconi y Tierra del Fuego, dobla en Mitre sigue por Chubut, cruza la ruta por Libertad y retoma su recorrido habitual. La línea 25 que viene por Perito Moreno y en vez de llegar a Tierra del Fuego porque no puede doblar en ese caso, dobla también en Chubutm sigue por Libertad, Tierra del Fuego y retoma su recorrido normal", detalló.

"Y en el caso de la línea 14 que también une allá el límite con Plottier con el sur de la ciudad, venimos por calle Alcorta y como Leguizamón está intervenida, seguimos hasta Don Bosco por Alcorta, cruzamos la ruta por Don Bosco, sigue por Chile y retoma su recorrido natural", agregó.