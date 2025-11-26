Policiales La Mañana fuga Fuerte operativo por la fuga de dos presos de una comisaría de Cipolletti

Se trata de un preso por homicidio y otro por hurto. El operativo se extiende a varios puntos de la ciudad.







Estefania Petrella

En este momento se lleva a cabo un operativo policial con gran despliegue en Cipolletti y alrededores tras darse a conocer la fuga de dos internos de la Comisaría Cuarta. Los evadidos habrían escapado pasadas las 19 de este miércoles.

Según los primeros datos, los internos se encontraban en un patio interno cuando forzaron una puerta y lograron escapar por los techos para luego ganar la calle.

Desde la Policía de Río Negro ya se difundieron los datos de los sujetos. Uno de ellos es Carlos David Peña, de 23 años, con condena por homicidio. Al momento de la fuga vestía bermuda de jeans celeste claro y estaba con el torso descubierto. Sus características físicas: cabello negro oscuro lacio, tez trigueña, 1,70 de estatura. Como marcas fácil de detectar, tiene un tatuaje en la zona frontal del cuello con la leyenda "Martina" y otro en el pectoral con el nombre "Claudia".