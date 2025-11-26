Según una encuesta, para los jóvenes resulta atractivo "hacer carrera" en una empresa

Un relevamiento de IDEA indica que existe una alta valoración de la actividad. No obstante, hay advertencias sobre bajas remuneraciones.

El Gobierno parece ganar una de la s batallas más importantes que se ha fijado como meta: la cultural . De acuerdo con una encuesta elaborada por IDEA Joven , la mayoría de los que tienen entre 20 y 40 años cree que el mundo empresario es atractivo.

“El mundo empresarial continúa siendo atractivo para gran parte de los jóvenes profesionales encuestados, con una valoración promedio d e 4 sobre 5 de ‘nada atractivo’ a ‘muy atractivo’", señala el trabajo hecho entre unos 500 socios de la entidad.

IDEA Joven es uno de los grupos en los que trabaja el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que este año realizó su coloquio anual en Mar del Plata.

Si bien se trata de cuadros jóvenes que forman parte de las empresas, no se trata en sí de empresarios, sino de talentos en formación que en algún momento llegarán a puestos de dirección dentro de las corporaciones.

Se trata de una vocación para ese tipo de trabajo, ya que el 40% de ellos considera que igual seguiría haciendo lo mismo que hacer ahora vinculado al mundo empresario, aun si no tuviera necesidad económica de hacerlo.

IDEA-1

“La principal razón para permanecer en el mundo empresarial es el gusto por el trabajo, mientras que la posibilidad de obtener un mejor ingreso por fuera destaca como la primera razón para no permanecer”, dice la encuesta.

Al igual que el resto de los sectores de la sociedad, los cuadros más nuevos de las empresas todavía sienten que no tienen una retribución económica acorde a sus aspiraciones. Por eso, ganar más dinero resulta el motivo principal para dedicarse a otra actividad.

La cuestión económica

“El interés por lograr un mejor ingreso también aparece como uno de los motivos más frecuentes para explorar oportunidades fuera del mundo empresarial, seguido por la búsqueda de mayor tiempo libre, flexibilidad y autonomía”, dice el estudio.

El trabajo indica que el 49% de los 500 jóvenes empresarios consultados por IDEA considera a la cuestión económica como la principal razón para dejar la actividad.

IDEA2

Por otro lado, la mayoría de los encuestados indicó que actualmente no obtiene ingresos por fuera de su empleo en relación de dependencia, aunque le gustaría hacerlo. Solo el 21% dice que tiene un emprendimiento propio o actividad complementaria para obtener más ingresos.

Las remuneraciones bajas parecen ser un problema que tienen que atender las empresas a la ahora de retener talentos. De hecho, en este segmento de la población suele haber menos fidelidad al empleador de lo que ocurría hace décadas cuando alguien “entraba a una empresa para hacer carrera”.

Ahora los cuadros en formación tienen una mayor facilidad para dejar su empleo e ir por otro, lo que hace que los empleadores tengan que pensar en otros beneficios más allá de las remuneraciones, como pueden ser pases para gimnasios, días libres, posibilidad de trabajo remoto y flexibilidad de horarios.