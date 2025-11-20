Vecinos denuncian que la plaza de un barrio de Neuquén fue tomada por personas en situación de calle

Es el predio ubicado en la esquina de Antártida Argentina y Casilda. Aseguran que allí juegan muchos chicos y temen por su seguridad.

Vecinos del barrio San Lorenzo están preocupados porque hace días que detectaron que hay personas en situación de calle instaladas en la plaza de la esquina de Antártida Argentina y Casilda. Aseguran que allí juegan muchos chicos y temen por su seguridad. Piden resguardo en el lugar.

En la plaza, un espacio que cuenta con juegos y bancos, pensado para el esparcimiento de los niños del barrio, se observan colchones, cartones, basura esparcida y sectores completamente deteriorados. Este miércoles por la mañana un hombre dormía sobre algunos cartones, tapado con una manta vieja.

“A la noche se descontrola todo. Vienen a dormir en los cartones y tiran la basura acá. Los chicos no pueden usarla para jugar porque es peligroso”, contó Amanda, una vecina que vive hace décadas en el sector. Relató que el único momento en el que algunas madres se animan a llevar a los chicos es alrededor de las 5 de la tarde, cuando salen de la escuela lindante, “pero un ratito nada más, porque después vuelve a ponerse feo”.

Rubén, otro vecino del barrio San Lorenzo, señaló que la plaza “siempre fue un espacio para la escuela de la zona y para el barrio, pero hoy está abandonada. No pasan a limpiar, no arreglan los juegos y nadie controla lo que sucede”.

Los vecinos aseguraron, en declaraciones radiales, que "el abandono del espacio público" genera una gran "sensación de inseguridad". Afirmaron que la policía casi no recorre esa parte del barrio y que, cuando intervinieron en situaciones similares en el Parque Lineal cercano, nunca llegaron a esta plaza puntual.

Abandono

Según explicaron, las situaciones de consumo y pernocte son diarias y se extienden desde la mañana hasta la noche. También mencionaron hechos de violencia vinculados a personas que se juntan allí.

La plaza se encuentra a metros del Ruca Che, del Colegio Neuquén Oeste y del Parque Lineal de Unión de Mayo, una zona donde ya se registraron otros conflictos y donde intervino en ocasiones la Municipalidad y la Policía.

“No podemos usar la plaza, es una mugre absoluta, llena de vidrios, cartones, colchones rotos. Es un espacio público, pero quedó abandonado”, denunciaron los vecinos, quienes esperan por una solución al abandono en que se encuentra ese sector del barrio.

Las familias piden una intervención urgente: limpieza, presencia policial y un abordaje social que permita recuperar el espacio. A metros de la plaza funciona un hogar de personas que se están tratando por adicciones. LM Neuquén dialogó con Fernando, uno de sus trabajadores, quien relató que días atrás habían vuelto a dar comida ante la mala situación en que se encuentran muchas familias y dijo que quizás algunas de esas personas se pudo haber quedado en la plaza.

"Pero ante esta situación definimos que no vamos a preparar más viandas. Justamente para no generar inconvenientes al resto de los vecinos con esta posibilidad ", confirmó el hombre, quien además aclaró que las personas que están en el hogar están controladas y que ninguna de ellas sale a la plaza.