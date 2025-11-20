Piden la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental del juicio por Maradona

Los abogados de Dalma y Gianinna Maradona solicitaron la detención preventiva de la exjueza destituida. Alegan riesgos procesales y un accionar orientado a influir en testigos y entorpecer la investigación.

Por decisión de la justicia, tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona , solicitaron este jueves la detención preventiva de la exmagistrada Julieta Makintach en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El pedido fue realizado durante una audiencia en la que se discutió la recusación planteada por la exjueza contra los fiscales del caso.

La solicitud se produjo luego de que Makintach fuera destituida y perdiera sus fueros. Según informó Infobae, en el escrito presentado se describen una serie de conductas atribuidas a la exmagistrada que —a criterio de los abogados— configuran riesgos concretos de entorpecimiento procesal y de influencia indebida sobre testigos.

Burlando y Améndola señalaron que durante el desarrollo de la causa surgieron indicios de un “patrón de conducta” de Makintach que incluiría perturbación de testigos, intentos de manipulación del relato testimonial y comportamientos considerados obstructivos. En ese marco, los letrados solicitaron la detención preventiva con base en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense, que habilita medidas cautelares ante riesgo de fuga o afectación de la prueba.

juicio julieta makintach

Entre los episodios mencionados figuran:

El presunto envío de mensajes intimidatorios a una agente policial que declaró en su contra.

Un contacto considerado impropio con una médica testigo, a quien habría remitido material audiovisual relacionado con la causa.

Intervenciones directas hacia periodistas que cubrieron el caso.

Para la querella, estos hechos no serían aislados sino parte de un esquema destinado a incidir en quienes aportan información relevante al expediente.

julieta makintach jueza juicio diego maradona El productor dijo que la jueza Makintach "estaba en conocimiento" del documental. Gentileza Clarin

Pedidos subsidiarios

En caso de que el juzgado no considere acreditados los requisitos para ordenar la detención, los abogados solicitaron medidas alternativas: la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte, y la imposición de restricciones estrictas de contacto con testigos, funcionarios y personal policial.

Además, requirieron preservar y secuestrar el material audiovisual correspondiente a las manifestaciones de Makintach en un programa televisivo, y pidieron que se limite cualquier declaración pública vinculada al expediente para evitar que se afecte la causa principal o se genere revictimización hacia las hijas de Maradona.

El juez de Garantías deberá resolver tanto el pedido de recusación presentado por Makintach como las medidas cautelares solicitadas. La exmagistrada argumentó la existencia de supuestas irregularidades procesales en la actuación fiscal, planteo que será analizado en los próximos días.