La reacción de Gianinna Maradona tras la destitución de la jueza Makintach

Este martes, el jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a Julieta Makintach como jueza. La decisión llegó como consecuencia de las irregularidades detectadas durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona . En ese contexto, Gianinna , una de las hijas del Diez, no tardó en reaccionar a la noticia.

Además de la destitución, Makintach quedó inhabilitada de por vida para volver a ocupar cualquier cargo judicial. La definición se dio en una audiencia a la que la magistrada no asistió y que marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia por el Diez.

El impacto del veredicto se sintió de inmediato tanto en los medios como en las redes sociales, donde los mensajes y reacciones no tardaron en multiplicarse. Gianinna Maradona, la hija menor de Diego y Claudia Villafañe, fue una de las primeras en expresarse. A los pocos minutos de conocerse la resolución, compartió sus sentimientos en sus historias de Instagram. “Será justicia”, escribió Gianinna al ritmo de “Puente” de Gustavo Cerati, y sumó: “Un guiño al cielo, ¡un abrazo al alma! De a poco cada uno va teniendo lo que se merece… ¡Gracias!”. En un cierre cargado de emoción, completó: “Volver a creer en la Justicia argentina es un alivio al corazón. Entre tanta mierda, volver a confiar es un montón”.

image

En paralelo, la repercusión se trasladó a la misma sala donde se había dado a conocer el fallo. Por primera vez en lo que va del jury, Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando, y la pareja de Ojeda, Mario Baudry, quien además es abogado en la causa Maradona, asistieron juntos y escucharon el veredicto desde la primera fila. Al finalizar la audiencia y ante la presencia de numerosos medios, Dieguito fue consultado brevemente y su respuesta reflejó el sentir de muchos: “Quiero justicia por papá”. Al ser consultado sobre si pensaba que se consiguió justicia con este veredicto, comentó: “Sí, de a poco”.

Las repercusiones a la destitución de Makintach

Verónica Ojeda también se refirió a la resolución y dejó una frase breve pero contundente. “Quiero solo justicia por Diego, nada más”, subrayó delante de las cámaras. Reconoció lo complicado que fue atravesar todo el proceso y agregó: “Realmente dificilísimo trabajar, pero bueno, aquí estamos, retratando minuto a minuto lo que acontece en este juicio y enjuiciamiento”.

El fallo se hizo público este martes a las 10:40, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, lugar elegido para el desarrollo de las audiencias por el jury de destitución surgido tras el escándalo del documental “Justicia Divina”. La producción de ese material audiovisual, protagonizado por Makintach durante el debate oral por el fallecimiento del Diez, generó gran controversia y terminó siendo uno de los elementos decisivos en el proceso de enjuiciamiento.

image

La sentencia fue definida por los 11 integrantes del jurado, presididos por Hilda Hogan, presidenta de la Suprema Corte Bonaerense. Según trascendió, el texto del veredicto, de 115 páginas, fue consensuado durante el fin de semana previo a la lectura. El jueves anterior tuvo lugar la última audiencia, en la que se presentaron los alegatos de todas las partes implicadas, poniendo fin a semanas de idas y vueltas que tuvieron en vilo tanto al Poder Judicial como al entorno familiar de Maradona.

La decisión representa un cambio radical respecto de lo que la propia Makintach había esperado. Su intención declarada siempre fue que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le aceptara la renuncia presentada en junio, lo que en la práctica abría la puerta, a futuro, a una eventual reincorporación en el ámbito judicial. La destitución lograda por el jury, en cambio, no solo le impide regresar sino que también le quita la posibilidad de percibir la jubilación por su trabajo en la magistratura.