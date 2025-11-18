El millonario sueldo que cobra Mauro Icardi en el club turco

Un periodista turco reveló el acuerdo que tiene Icardi con el Galatasaray. Cuáles son las posibilidades de que juegue en un club argentino.

Mauro Icardi atraviesa un gran presente con la China Suárez en una relación que pareciera tomar fuerza con el paso del tiempo al punto tal de evaluar un posible casamiento en los próximos meses. Por el momento su presente los lleva a Turquía, pero el trabajo del futbolista podría contemplar un cambio de rumbo en el corto plazo que podría traerlos nuevamente a territorio argentino.

Mientras visitan el país con la promoción de la nueva serie que protagoniza la China ( Hija del fuego, la venganza de la bastarda) se reflotaron los rumores de un posible regreso al país debido a que habría clubes interesados en tener al delantero en su plantel. Entre los nombres aparece River , quien podría hacer la oferta con mayor poderío en el fútbol doméstico.

Ante esta situación el periodista turco Ozgür Sanca se refirió a las posibilidades de que se concrete el arribo y reveló la cifra que cobra en el Galatasaray de Turquía: "Hace tres años firmó contrato y cobra netos diez millones de euros limpios al año . No hay ningún club en Argentina que pueda pagar esa cifra, por eso solo tiene una opción que es renovar con el Galatasaray ", contó sobre el acuerdo que duraría hasta junio de 2026.

A su vez el periodista se animó a esbozar que la China "parece más modesta que Wanda Nara". Mientras tanto la pareja planifica en el corto plazo una vida en Turquía.

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini: las "ganas de vengarse" y el casamiento con Mauro Icardi

Después de semanas de expectativa, idas y vueltas y hasta entrevistas frustradas, la China Suárez finalmente visitó el programa de Mario Pergolini. Desde el comienzo, el conductor y su equipo retomaron con humor la polémica por las supuestas exigencias de la actriz, que habían trabado su presencia en dos programas de streaming. Apenas ingresó al estudio, la artista siguió el juego: tomó un jarrón de caramelos y rompió el hielo con una broma. “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí. Porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”.

"Digo cosas que después me arrepiento"

Una vez acomodada, la conversación se orientó hacia su participación en la serie "Hija del fuego" y las similitudes con su personaje. Allí la actriz sorprendió al reflexionar sobre un costado poco conocido de su personalidad. “Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual”, afirmó. Pergolini quiso saber más y le preguntó si se consideraba vengativa. La respuesta no pasó inadvertida: “En la vida real sí. Hay un perfil que la gente conoce más, que soy más callada. En mi vida real soy bastante vengativa. Pero no vengativa de romperte un auto. Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decirte”.

La intérprete también contó que su carácter se expresa con fuerza en redes sociales, especialmente en momentos de irritación. “Hay días que me levanto cruzada o me está por venir y me caliento, agarro Twitter y lo pongo”, reconoció. Incluso mencionó cómo maneja esa impulsividad con su pareja: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano”. Aun así, aseguró que no protagonizó grandes escándalos: “No me mandé tantas cag... con el teléfono. Podría haber sido peor. ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante te la tenés que bancar”.

La China e Icardi confirmaron que se van a casar

En otro tramo de la charla, la actriz reveló que nunca se había casado, algo que desconcertó al conductor. Ante la consulta de si le habían propuesto matrimonio, la ex "Casi Ángeles" admitió que sí y sumó un dato inesperado: “Estuve a punto de casarme” y detalló que habían reservado un salón y el catering. “No habíamos llegado a pagar, pero sí, estaba todo”, contó. Al analizar por qué nunca avanzó con ese paso, explicó: “¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”.

La presencia del delantero del Galatasaray detrás de cámara llevó naturalmente la conversación hacia él. El conductor lo invitó a sumarse y lanzó la pregunta inevitable: cuándo se formalizaría el vínculo en el altar. El futbolista, por supuesto, respondió entre risas: “Ella ya lo dijo antes, primero me tengo que divorciar, estamos esperando eso. Está hecho desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”. Suárez intervino: “Justo para mi cumpleaños. Y contanos, ¿después del divorcio qué viene?”. La charla siguió en un tono distendido e irónico, al punto que Icardi bromeó: “Lo vamos a festejar, seguro”.

Cerca del cierre, al ser consultado sobre si quería dar el sí, el ex artillero de la Selección Argentina fue directo: “Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”. Sorprendida, Suárez celebró el gesto: “Es un avance que te diga eso, porque no es un tema que hablemos mucho”.