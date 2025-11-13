La contundente decisión que tomó la China Suárez para alejarse del hater

La actriz que volvió a la Argentina para promocionar su serie “Hija de fuego: la venganza de la bastarda” se hartó de las críticas de los fans de Wanda Nara.

La China Suárez no tiene paz y luego del escándalo que se generó en medio de su supuesta participación en Luzu, la actriz tomó una tajante decisión que impactó en sus redes sociales.

Cansada de las críticas y de los comentarios en su contra, Eugenia quiere poner paños fríos a su polémico paso por la Argentina y no banca ni un comentario hiriente y agresivo de los haters.

La actriz que protagoniza la serie “Hija de Fuego: la venganza de la bastarda” compartió una foto en un estudio de grabcaión y en medio del revuelo mediático optó por cerrar la publicación. Esto significa que los usuarios solo podrán darle “like” o repostear y no hacer comentarios.

Después de cancelar su nota en Luzu y la negativa de Olga de invitarla a promocionar su serie, Eugenia se sentará en el living de Otro día Perdido, programa que conduce Mario Pergolini en la pantalla de El Trece.

Yanina Latorre se encargó de confirmar la información y el conductor bromeó en la noche del miércoles. “¿La China dónde va a ir? Vieron que está en todos lados ahora. ¿Dónde va a ir la China?”, dijo Pergolini que con humor e ironía siguió: “Mi mujer no me deja, no.. me dijo que de todo, todo, hasta, hasta la China llegamos”.

Según trascendió, la China Suárez formará parte del programa de Pergolini el viernes 14 de noviembre en la pantalla de El trece.