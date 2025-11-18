Ángela Torres será telonera en el show de Shakira en Vélez
La sobrina de Diego Torres abrirá los tres shows de la colombiana en el estadio Vélez. La emoción de la cantante.
Ángela Torres será telonera de los tres shows que brindadrá la cantante colombiana Shakira en su paso por la Argentina.
La joven cantante confirmó la noticia en su programa de Luzu y reconoció estar muy nerviosa. “No lo puedo creer. Me voy a morir”, dijo emocionada y sorprendida por la oportunidad que tendrá de ser telonera nada más y nada menos que a la cantante que dará tres shows en el estadio Vélez.
La cantante participará de los tres shows de la colombiana en Argentina que tendrán lugar el 8 y 9 de diciembre con entradas agotadas. También participará del show del 11 de diciembre que tiene entradas a la venta. Vale recordar que en marzo fue Natalie Pérez quien teloneó a Shakira.
Éxito de venta de entradas
El éxito de Shakira es imparable y por ello tras agotar las funciones del 8 y 9 de diciembre, Shakira agregó una tercera función en Vélez, que se convertirá en el broche de oro de su paso por Sudamérica como parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí”.
La nueva cita tendrá lugar el jueves 11 de diciembre, y la emoción volvió a copar la agenda de los fanáticos. Para quienes no quieren quedarse afuera, la preventa exclusiva para clientes Santander Visa será a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock, a través de entradauno.com. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.
