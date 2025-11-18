El dato desconocido de Ricardo Darín sobre la polémica de las empanadas

El actor participó del programa televisivo Otro Día Perdido, de Mario Pergolini, y confesó cómo fueron las repercusiones de sus dichos en el programa de Mirtha Legrand.

Ricardo Darín todavía sigue dando explicaciones sobre el escándalo que se desató luego de que revele en diálogo con Mirtha Legrand una cifra despampanante cuando se refería al valor que tiene una docena de empanadas. “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, había dicho en el programa de Mirtha.

Este lunes, junto a Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, volvió a referirse sobre cómo se gestó la polémica y qué lo motivó a exponer públicamente esa cifra: “Mi pareja Florencia me dice: '¿Vos viste cuánto sale la docena de empanadas?' Yo no tenía la menor idea, cuando me dice la cifr a me pareció caro, pero todo me venía pareciendo caro . Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Fue ese mismo día al programa”, comenzó relatando frente a Mario.

Luego se refirió a las repercusiones que tuvieron sus declaraciones: “Pensé que era una gilada, pero e n 48 horas no lo podía creer. La gente me mandaba mensajes . ‘Ricardo, vení a San Justo, que la docena sale 12 mil peso s’; ‘Ricardo, querido, te están afanando’. Fue todo un descalabro”.

Darín-Pergolini-Empanadas

En el cierre de su explicación sorprendió con un dato particular que era desconocido: “No, yo no compro empanadas. No me gustan las empanadas”.

Maru Botana fue estafada por una constructora y reclama más de 60 millones de pesos

Maru Botana hizo una grave denuncia por una estafa que sufrió de una empresa constructora. No se trataba de un proyecto propio, sino que la intención de la cocinera era una misión solidaria en Las Heras, Mendoza, para un centro nutricional de Conin.

Todo comenzó durante la pandemia cuando la cocinera aceptó realizar una campaña publicitaria para la empresa Quiet Life Assistance, sin cobrar dinero pero a cambio de que construya una pastelería de 128 metros cuadrados y un salón de usos múltiples. El proyecto que se iba a llamar “Cooperativa La Maru" nunca se concretó y el terreno aúb está abandonado y con la construcción sin terminar.

En diálogo con el programa A La Tarde, Maru contó: “Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo. Yo hice todo lo que necesitaban para la publicidad de sus construcciones; a cambio, en vez de pedirles plata, les pedí que armen la cooperativa”.

Maru Botana- Estafa-Portada

"No me dieron explicaciones, solo que se disolvió un socio y después me dejaron en banda. No me dieron explicación alguna", contó Maru afirmando también que están en juicio. “No estoy resignada, odio estas cosas. Pero también es un desgaste total. Confié plenamente. Y reiteró: "Me puse muy mal; me dolió por lo que les prometí a las chicas”.

Luego sumó: "Ellos usaron mi imagen en redes sociales, avisos, me pedían que reposteara. Está todo en manos del abogado, fue duro. Necesitaban plata para la construcción de la platea y se consiguió, pero nada".

“Fue durísimo porque en el medio estaba el hospital, las ilusiones de las chicas y la oportunidad de dar trabajo. Yo confié y me dolió mucho”, agregó.

Historia-Constructora-Maru Botana

Según reveló el periodista Luis Bremer, el reclamo económico es de 60 millones de pesos, correspondiente al valor de la obra pactada y al uso comercial de la imagen.