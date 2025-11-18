Pampita congeló 90 óvulos y sueña con ser madre una vez más

Pampita Ardohain sueña con volver a ser madre. Tiene todo preparado para poder gestionar en un futuro y tener un nuevo hijo según contó en diálogo con el streaming Olga . Allí también se refirió a la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio con su actual pareja Martín Pepa.

"Creo que me tentaría si me lo proponen, si ya lo hice tantas veces, una más ya está...", reveló en su diálogo y sumó: "No sé, pero bueno, tampoco es algo que vaya a suceder en el corto plazo ... que la vida me sorprenda".

En medio del diálogo con la conductora Nati Jota, reveló su deseo de tener un hijo fruto de su relación con el polista: "La respuesta es la misma, no sé, primero porque ya estoy grande, pero tengo óvulos guardados, podría hacerlo". A su vez, sumó: " Tengo como 90 óvulos guardados , me saqué muchas veces porque tenía miedo no quedar de vuelta, antes de tener a Anita, quería tener muchos guardados, no sé qué me agarró".

Pampita matrimonio hijos

"Igual de cada 30, hay 4 o 5 que funcionan, debo tener 15 buenos, pero están ahí guardados, congelados", sumó y reveló: "Para Ana utilicé uno de todos esos. Estuve un año entero intentando y no pude, me pusieron inyecciones, de todo, hasta que usé uno de todos esos que tengo guardados".

El insólito cuestionamiento relacionado con Enzo Fernández que recibió Pampita por parte de su hijo

Pampita respondió sin filtros al supuesto romance con Enzo Fernández. Ante tantos rumores y versiones que habían surgido en su momento, hasta el propio hijo de la modelo se lo preguntó de frente.

Carolina Ardohain se presentó en el canal de streaming Olga y, en el ciclo Sería Increíble, aceptó hablar del rumor que la vinculó con el futbolista campeón del Mundo. Según versiones que circularon a principio de año, ambos habrían coincidido en Londres cuando los dos estaban solteros. Fue suficiente para alimentar relatos de un posible affaire, multiplicados por las redes, los medios y la imaginación colectiva.

Nati Jota fue directa: “¿Con Enzo Fernández?” preguntó. Pampita no dudó. “Claro. Entonces, viene un día mi hijo Beltrán y me dice: ‘Pero mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’”. La reacción de Pampita fue instantánea y frontal: “Pero primero, que podría ser mi hijo, ¿entendés? Primero, arranquemos” –y la mesa estalló en risas–. Luego agregó, con la misma claridad: “Y después... No, no. Me encanta que me pregunte porque te lo digo directo: no”.

image

El rumor había llegado, como le contó su hijo, a TikTok y, a partir de ahí, a todos lados. “‘No, bueno, porque está en TikTok, está en todos lados’, no sé qué. Yo: ‘No’”, insistió Pampita. Eial Moldavski sumó ironía: “Me gusta que lo ve en TikTok y desconfía de su madre, ¿viste? Como que hay un circuito...”. Pampita profundizó la escena: “No, como capaz era algo reciente, ponele. Pero él como reimpresionado. Se lo habían dicho en el colegio”.

La conversación tomó un tono más familiar, un clima de complicidad cálida: Eial ironizó que el hijo podría estar “medio indignado porque quería que se lo presentes. ¿Entendés? Un campeón del mundo, mamá, estás saliendo con Enzo. Sí, mirá que él no tenía la primicia”. Y Pampita, resignada y divertida: “No, él como: ‘Si me vienen a preguntar en el cole, contame, así puedo contestar algo. Aunque sea mentira, contesto’”.

La buena onda entre Pampita y Valu Cervantes

En un gesto de sinceridad total, Pampita reveló que hasta se comunicó con Valu Cervantes, la esposa de Enzo Fernández, quien “en ese momento estaban separados, me parece”. El diálogo fue directo: “Llamé a Valu y le dije: ‘Mirá, no lo conozco. Yo fui ahí a ver un partido porque me invitó mi novio Martín…’”.

image

Una verdad contundente: “Otro novio, que en ese momento, claro, yo no publicaba fotos ni nada. Entonces, me ven en un estadio viendo un partido y yo le mando a Valu las fotos con mi novio reciente, de una semana, ponele, como diciendo: ‘Mirá, este es mi nuevo novio’. Que todavía no lo estoy poniendo, pero te lo digo a vos que estoy saliendo con este chico. Él me invitó, él me compró la entrada, le mandé la foto”, para sellar la historia.

“No lo conozco” fue la frase definitiva. Nunca hubo encuentro, menos aun un romance. Todo había nacido de un simple cruce en un estadio, amplificado por las redes y las ganas de encontrar un romance mediático. Pampita lo aclaró, lo explicó y hasta lo vivió con humor junto a su hijo, el verdadero protagonista involuntario de un rumor que nunca fue más que eso.