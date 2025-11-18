El dolor de Benjamín Vicuña tras la fuerte crítica de su ex China Suárez

La actriz despotricó contra el chileno y aseguró que durante su relación estuvo “bajo tierra” y que nunca se sintió amada.

La China Suárez no tuvo piedad a la hora de referirse a la relación con su expareja Benjamín Vicuña . No solo dijo que durante su vinculo con el chileno se sintió “bajo tierra”, sino que no recibió el amor que ella buscaba.

En pocas palabras, la actriz que protagoniza la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda aseguró que su relación fue un verdadero infierno. “Estaba en una relación donde no me sentía amada, ni deseada. Era una relación muy desgastada” , dijo Suárez en diálogo con Moria Casán.

Sus declaraciones generaron un revuelo y la palabra más buscada fue la de Benjamín Vicuña quien se mostró afectado y lamentó cómo su expareja comenzó a exponer cuestiones tan privadas en programas de televisión.

“No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste. No hay muchas más vueltas para darle”, aseguró en diálogo con Sálvese quien pueda (América).

Diferenciándose de la actriz, Vicuña dijo guardar un buen recuerdo de su romance. “Son temas de nuestra intimidad. Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. Pasaron cosas que fueron de la pareja, no hay por qué seguir hablando de esto o insisten con eso. Muy triste”, analizó el chileno que se mostró angustiado.

En otro momento, lamentó que ese fuera el recuerdo de la actriz. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta seguramente es supertriste como cualquier separación. No voy a ahondar más, no quiero ni puedo. No me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos”, sostuvo.

“Nadie mató a nadie. Simplemente fue una pareja que se separó. Todo esto me parece muy raro, muy patético, sobre todo tener que dar explicaciones cuando debería hacerlo otra persona. Se ve que necesitan hablar, no sé por qué”, reflexionó sobre cómo aspectos de la vida privada se vuelven debate público.

Vicuña aseguró que en más de una oportunidad quiso ser conciliador y cerrar el capítulo, y que las declaraciones de su ex no las entiende. “Puedo llenar de cautelares, pero no lo hago porque confío en la buena fe de las personas y el criterio. Vamos a ver hasta dónde se aguanta”, concluyó dejando abierta la posibilidad de que en las próximas horas tome medidas contra la madre de sus hijos Amancio y Magnolia.

Embed - Benjamín Vicuña en #SalveseQuienPueda sobre “La China” Suárez

La China Suárez planea casarse con Mauro Icardi

La palabra de la China Suárez fue una de las más esperadas en las últimas semanas. Luego de la entrevista frustrada con Luzu TV, la actriz eligió romper el silencio con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece) y este lunes con Moria Casán.

Si bien la entrevista con Pergolini no arrojó demasiados títulos para el mundo del espectáculo y fue muy “light”, los números en cuanto a rating si fueron los esperados ya que tuvo picos de 8.2 puntos de rating y más de un millón de visualizaciones en Youtube.

En cambio, este lunes en Mañana con Moria, la China habló con Moria Casán y en un mano a mano grabado el viernes (mismo día en que se grabó la nota con Pergolini) y habló de su fuerte vinculo con Icardi con quien planea comprometerse en París, lugar donde inició el tormentoso vinculo.

El 29 de noviembre la pareja celebrará su primer aniversario y Eugenia deslizó que tienen planes de compromiso. “Hubo algo con anillos, pero estamos esperando ir a París”, dijo la actriz.

“Miedo al casamiento no tengo, ojalá me muera al lado de él”, dijo sin vueltas Suárez que volverá a Turquía este martes para continuar su presente en el país donde juega Icardi.