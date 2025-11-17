La China Suárez contó que fue lo peor que le hizo Benjamín Vicuña

La actriz estuvo de visita en el programa de Moria Casán donde habló de todo.

En su paso por la Argentina, la China Suárez le brindó una entrevista íntima a Moria Casán en su programa, La Mañana con Moria, donde, entre otras cosas, también se animó a hablar del final de su relación con Benjamín Vicuña.

En medio de la charla, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tuvo a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación. Todo arrancó cuando la conductora del canal del solcito le preguntó por el inicio de su relación con Mauro Icardi: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó, de manera directa.

Moria, fiel a su estilo, preguntó con todo: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la China arrojó picante: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, dijo la actriz, dejando en claro que el romance con Vicuña (ella misma confirmó que estaba hablando de él) había llegado a un punto de no retorno.

Embed - LA CHINA CRITICÓ A VICUÑA COMO PAREJA Y CONFESÓ LO MAL QUE LO PASÓ CUANDO SE SEPARÓ DE NICO CABRÉ

Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (Nicolás Cabré)“, señaló.

Por último, la China dijo: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.

China Suárez con Moria Casán: “Con Mauro perdí la cabeza”

Tras la nota con Mario Pergolini, la China Suárez dialogó con Moria Casán en El Trece y reveló detalles exclusivos de su vinculo con el futbolista Mauro Icardi. La actriz que se encuentra en Argentina en el marco de la presentación de su nueva serie para Disney abrió su corazón y reveló que fue Icardi quien le escribió el primer mensaje. “Me escribió cuando estaba bajo tierra”, reconoció la modelo en un mano a mano con Casán.

Embed - "MAURO ME EMOCIONA CON LO QUE HACE POR MÍ": LAS COSAS QUE ENAMORARON A LA CHINA, COMPARANDO CON EXS

“El 29 de noviembre cumplimos un año de pareja”, contó Suárez quien destacó los gestos del ex de Wanda Nara. “Su primer mensaje decía “esa boquita”. Necesito que mi pareja me haga sentir que soy buena madre, buena actriz y que me trate como una reina”, agregó ante la atenta mirada del futbolista.

“Con Mauro perdí la cabeza. Me dio tanta seguridad. Me siento escuchada”, reconoció. En un momento de la nota, Moria quiso saber qué había pasado después de esa primera noche en un hotel de Paris a lo que Suárez contó que se dejaron de ver y se reencontraron tres años más tarde.

“Lo odié mucho a Mauro” dijo la China refiriéndose al momento en que Icardi volvió a apostar a su vinculo con Wanda Nara. Incluso, reconoció que su mamá le advirtió sobre el vinculo con el futbolista. “Mi mamá me decía “cualquiera menos Icardi””. Y se animó a recordar situaciones que tuvo con sus exparejas y deslizó que “muchas parejas me decían “Calladita te ves mas bonita”” refiriéndose a Benjamín Vicuña con quien el vinculo terminó muy mal.