China Suárez con Moria Casán: “Con Mauro perdí la cabeza”

La conductora de El Trece entrevistó a la mujer de Mauro Icardi y reveló detalles exclusivos de la relación de la actriz y el futbolista.

Tras la nota con Mario Pergolini, Eugenia “China” Suárez dialogó con Moria Casán en El Trece y reveló detalles exclusivos de su vinculo con el futbolista Mauro Icardi.

La actriz que se encuentra en Argentina en el marco de la presentación de su nueva serie para Disney abrió su corazón y reveló que fue Icardi quien le escribió el primer mensaje. “Me escribió cuando estaba bajo tierra”, reconoció la modelo en un mano a mano con Casán.

“El 29 de noviembre cumplimos un año de pareja”, contó Suárez quien destacó los gestos del ex de Wanda Nara. “Su primer mensaje decía “esa boquita”. Necesito que mi pareja me haga sentir que soy buena madre, buena actriz y que me trate como una reina ”, agregó ante la atenta mirada del futbolista.

“Con Mauro perdí la cabeza. Me dio tanta seguridad. Me siento escuchada”, reconoció.

En un momento de la nota, Moria quiso saber qué había pasado después de esa primera noche en un hotel de Paris a lo que Suárez contó que se dejaron de ver y se reencontraron tres años más tarde.

“Lo odié mucho a Mauro” dijo la China refiriéndose al momento en que Icardi volvió a apostar a su vinculo con Wanda Nara.

Incluso, reconoció que su mamá le advirtió sobre el vinculo con el futbolista. “Mi mamá me decía “cualquiera menos Icardi””.

Incluso, se animó a recordar situaciones que tuvo con sus exparejas y deslizó que “muchas parejas me decían “Calladita te ves mas bonita”” refiriéndose a Benjamín Vicuña con quien el vinculo terminó muy mal.