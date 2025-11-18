Silvina Escudero se recibió de locutora y definió su futuro laboral

Silvina Escudero vive uno de los momentos más especiales de su vida profesional. La bailarina anunció en sus redes sociales que terminó su carrera de Locución y definió su futuro laboral.

La artista recordó que antes de dedicarse al mundo del espectáculo, estudió cinco años veterinaria, un sueño que quedó en suspenso cuando se dedicó de lleno a su carrera como bailarina. “Era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”, dijo con un toque de nostalgia.

Sin embargo, el tiempo no fue el impedimento para retomar una carrera y si bien no eligió la misma, apostó por la carrera de locución. “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios”, sumó en el escrito de Instagram.

Escudero celebró la valentía y destacó el coraje de volver a estudiar “a pesar de la edad y del poco tiempo del exceso de trabajo y de todo a lo que me dedicaba mi vida personal”.

En diciembre llegará el tan esperado habilitante que la convertirá finalmente en locutora profesional y dejó en claro que seguirá por este camino en los medios de comunicación.