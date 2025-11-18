Silvina Escudero se recibió de locutora y definió su futuro laboral
La bailarina compartió con sus seguidores la feliz noticia de su nueva etapa profesional y decidió que hará a partir de ahora.
Silvina Escudero vive uno de los momentos más especiales de su vida profesional. La bailarina anunció en sus redes sociales que terminó su carrera de Locución y definió su futuro laboral.
“Hoy fue mi último día de cursada”, escribió junto a una foto con micrófono en mano. La exparticipante del Bailando recibió miles de mensajes felicitándola por el logro obtenido.
La artista recordó que antes de dedicarse al mundo del espectáculo, estudió cinco años veterinaria, un sueño que quedó en suspenso cuando se dedicó de lleno a su carrera como bailarina. “Era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”, dijo con un toque de nostalgia.
Sin embargo, el tiempo no fue el impedimento para retomar una carrera y si bien no eligió la misma, apostó por la carrera de locución. “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios”, sumó en el escrito de Instagram.
Escudero celebró la valentía y destacó el coraje de volver a estudiar “a pesar de la edad y del poco tiempo del exceso de trabajo y de todo a lo que me dedicaba mi vida personal”.
En diciembre llegará el tan esperado habilitante que la convertirá finalmente en locutora profesional y dejó en claro que seguirá por este camino en los medios de comunicación.
