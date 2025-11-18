El clima en Neuquén

Espectáculos
La Mañana Silvina Escudero

Silvina Escudero se recibió de locutora y definió su futuro laboral

La bailarina compartió con sus seguidores la feliz noticia de su nueva etapa profesional y decidió que hará a partir de ahora.

Silvina Escudero se recibió de locutora y definió su futuro laboral

Silvina Escudero vive uno de los momentos más especiales de su vida profesional. La bailarina anunció en sus redes sociales que terminó su carrera de Locución y definió su futuro laboral.

Hoy fue mi último día de cursada”, escribió junto a una foto con micrófono en mano. La exparticipante del Bailando recibió miles de mensajes felicitándola por el logro obtenido.

La artista recordó que antes de dedicarse al mundo del espectáculo, estudió cinco años veterinaria, un sueño que quedó en suspenso cuando se dedicó de lleno a su carrera como bailarina. “Era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”, dijo con un toque de nostalgia.

Sin embargo, el tiempo no fue el impedimento para retomar una carrera y si bien no eligió la misma, apostó por la carrera de locución. “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios”, sumó en el escrito de Instagram.

Escudero celebró la valentía y destacó el coraje de volver a estudiar “a pesar de la edad y del poco tiempo del exceso de trabajo y de todo a lo que me dedicaba mi vida personal”.

En diciembre llegará el tan esperado habilitante que la convertirá finalmente en locutora profesional y dejó en claro que seguirá por este camino en los medios de comunicación.

Embed - Silvina Escudero on Instagram: "Hoy fue mi último día de cursada en la carrera de Locución ♥ No puedo evitar hacer un balance de todo este recorrido. Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años de estudio. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettisima terminó por llevarme a cerrar esa etapa universitaria. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo. Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal. La que me demostró que siempre hay tiempo para reinventarse, para escucharse y para elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca. Hoy, más que siempre, hago honor a lo que tantas veces repetíamos con mi hermana a nuestros alumnos en Danzas Escudero: “Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida.” La semana próxima, finales. Y en diciembre… el tan esperado habilitante. Gracias a quienes me acompañaron en este viaje. Lo que viene… se construye con pasión."
View this post on Instagram

