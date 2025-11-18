Vero Lozano fulminó a Wanda Nara y crece la interna en Telefe

La conductora de Cortá por Lozano se mostró enfurecida con Wanda por una actitud que tuvo durante la presencia de Johnny Deep.

Vero Lozano no es la primera figura de Telefe que muestra su enojo con la conductora de MasterChef Wanda Nara , sino que también lo hizo el exparticipante del certamen Esteban Mirol, mientras que trascendieron fuertes rumores de cruces con Valentina Cervantes y La Joaqui.

La conductora de Cortá por Lozano no ocultó su malestar con la conductora del programa por una actitud que tuvo con la visita del actor Johnny Deep. Es que en la previa a la entrevista de Lozano, la empresaria paró la grabación del certamen de cocina, se tomó una foto con el estadounidense y la publicó previo a que se emita el diálogo por la pantalla de Telefe.

Consultada por el móvil de Desayuno Americano (América), Vero contó: "No me enojé con Wanda, per o me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego".

A su vez agregó: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefe".

Sin embargo, más allá de expresar que no se enojó, apuntó contra una actitud que le generó molestia: "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto", dijo y agregó: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".

"Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así", sumó.

Revelan que Wanda Nara mintió acerca de uno de los proyectos más importantes de su vida

Wanda Nara había anunciado que desde Netflix le habían propuesto un proyecto más que ambicioso: una serie sobre sobe su vida. Si bien al comienzo hubo cierta desconfianza, el rumor pegó fuerte y la propia modelo lo confirmó a través de sus voceros en el periodismo. Pero con el pasar de los meses, el supuesto proyecto no mostró avance alguno y este domingo fue desmentido categóricamente.

“Nos engañó otra vez a todos”, aseguró Nahuel Saa en Infama. “Cuando ella se abrió un Only Fans, anunció que se venía la serie sobre Wanda Nara con Netflix. ¿Hasta ahora vieron algún adelanto o anuncio? ¿La vieron el cartel que Netflix pone en Palermo?”, preguntó el panelista.

“Desde el riñón de Netflix me confirman que nunca, nunca, nunca, nunca estuvo en los planes de la plataforma hacer una biopic sobre Wanda. Ella inventó todo esto”, agregó Nahuel, dando por sentado que no hay ninguna producción basada en Wanda Nara en proceso. “¿Te acordás Marce cuando ella fue a Italia a los tribunales de Milán que ella hizo como una grabación con Lamborghini o no me acuerdo qué?”, recordó Gonzalo Sorbo, en referencia a que los rumores se acrecentaron mientras ella grababa un documental para MTV en Europa.

Wanda Nara

Pero fue Marcela Tauro la que dio un dato a tener en cuenta: “Me dijeron que estos días en los que Mauro tuvo a las nenas habría filmado algún documental con todo: la China, las niñas, los niños, los vecinos, todo”, dijo, y agregó: “Me dijeron que se viene una venganza”.

“Él se está mostrando mucho más ahora. Él tiene muchas ganas de hablar, muchas ganas de hablar, y me parece que, en ese documental, puede ser que hable. Puede ser que sea una serie o puede ser... A mí me dijeron que sería la estocada final”, cerró la conductora.