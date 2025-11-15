Maldita noche: peligra el regreso de Bandana por una fuerte pelea entre Lourdes y Lissa Vera

El nuevo cruce, que se produjo presuntamente por el reparto de dinero, habría generado que Fernández abandonara el grupo de WhatsApp de la banda.

A días del regreso previsto de Bandana a los escenarios, una fuerte interna entre dos de sus integrantes volvió a poner en riesgo la presentación. Según informó Fernanda Iglesias en el programa "Tarde o temprano" (El Trece), Lowrdez Fernández y Lissa Vera protagonizaron un nuevo conflicto que derivó en que una de ellas abandonara el grupo de WhatsApp.

“Lowrdez Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer”, aseguró la periodista, quien recordó que hacía pocos días ambas se habían reconciliado tras situaciones que fueron de público conocimiento. La comunicadora detalló que el enfrentamiento incluyó insultos y recriminaciones internas mediante la plataforma de mensajería. “Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte, Lowrdez se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana. Lowrdez le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas ”, explicó al aire.

La panelista, de hecho, planteó su propia interpretación sobre el origen de la trifulca. “Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero” , señaló. Más tarde agregó que se comunicó directamente con Lissa para contrastar la información: “Hoy hablé y ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia”.

La especialista en Farándula sostuvo que la situación impactó especialmente en Fernández, quien no estaría en condiciones de afrontar la agenda de prensa del regreso del grupo. “Lo cierto es que Lowrdez está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada. Ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta, a ningún periodista”, concluyó al remarcar que este nuevo episodio podría comprometer la vuelta del icónico conjunto pop.

La reconciliación entre Lowrdez y Lissa Vera que duró poco

El conflicto llega en un contexto especialmente sensible para la vocalista. A fines de octubre, apenas una semana después del grave episodio que vivió con su expareja, Leandro García Gómez -quien permanece detenido luego de que su madre denunciara la desaparición de la cantante y posteriormente Vera ampliara la acusación por violencia de género., la artista volvió al escenario. El 30 de octubre se presentó en el teatro Gran Rex como parte de la apertura del show de A Teens, marcando su regreso al contacto con el público.

En esa oportunidad, Lissa le dedicó un mensaje de apoyo público a través de sus redes sociales. “Hermoso verte brillar. La próxima estaré ahí. I love you”, escribió en una historia de Instagram, junto a un video de Lowrdez cantando en vivo. El gesto fue interpretado como una muestra de unión entre ambas en medio del contexto judicial que involucraba al ex de Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1987913141762642348&partner=&hide_thread=false Lissa Vera en exclusiva en #PuroShow: habló sobre Lowrdez, el regreso de Bandana y más.@puroshowok pic.twitter.com/WCDCY04SqW — eltrece (@eltreceoficial) November 10, 2025

Sin embargo, la armonía no duró mucho. Cuando Lowrdez supo que Lissa había declarado en contra del acusado incluso, detallando situaciones de violencia de género presuntamente ejercidas contra ella, su reacción inicial fue negativa. Según la información difundida, la intérprete “se mostró muy molesta” con su compañera por haber aportado detalles sobre su vida privada en el marco de la causa.