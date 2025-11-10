Lourdes de Bandana se reencontró con su mamá tras la fuerte denuncia contra su ex pareja

Lourdes Fernández comenzó a recuperar algunos vínculos que por distintos motivos había dejado de lado. De hecho luego de la desaparición por la que la justicia tuvo que intervenir y concretar su hallazgo, en el domicilio de su expareja Leandro García Gómez, su hermana había dicho: “Ella tiene su casa. Nosotros, pese a estar más cerca o más lejos, siempre vamos a estar ahí. Quiero decirle que la amo y que esto no es en contra de ella, sino para que esté bien ", dejando en claro su amor por la artista.

En las últimas horas aparecieron en las redes sociales nuevas imágenes que llevan tranquilidad a los fans de la cantante debido a que se la mostró de buena manera y volviendo a fortalecer sus vínculos con la familia. En su cuenta personal compartió una serie de fotografías donde se la ve con su madre y su hermana Ana Fernández .

En dicho posteo se mostró feliz de estar rodeada por su familia y recibió una gran cantidad de mensajes de usuarios que apoyaron la decisión de compartir tiempo con su círculo familiar. "Muy buena decisión, nadie te va querer y cuidar más", "Ver la foto con tu mamá me hizo llorar...", "Lo que daría por un abrazo de mi mamá Confía en quienes te aman . Confía en mamá", dicen algunos de los mensajes que recibió.

Lissa Vera y el emotivo reencuentro con Lourdes de Bandana: "Nos juramos amor eterno"

Tras varias semanas marcadas por la preocupación y la tensión, Lissa Vera rompió el silencio y habló sobre su reencuentro con Lourdes “Lowrdez” Fernández, su compañera en Bandana, luego del episodio de violencia que involucró a la cantante y a su expareja, Leandro García Gómez. En un móvil para el ciclo "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve), Vera se mostró más relajada y compartió detalles sobre la reunión que tuvo lugar en el marco del esperado regreso del grupo, que marcó a toda una generación.

El "momento de terapia" entre las integrantes de Bandana

“La verdad es que estamos muy entusiasmadas. Las chicas quieren viajar, ya se quieren venir, y charlamos un montón de cosas: vestuario, maquillaje, cómo nos vamos a organizar y con quién nos vamos a vestir. También hablamos un poco de cómo estamos cada una en nuestras vidas, siempre hacemos un momento de terapia entre nosotras”, relató Lissa, reflejando el buen vínculo que mantiene con sus compañeras.

Consultada sobre cómo fue volver a conectarse con Lourdes, la cantante fue clara y sincera: “Ya nos hemos hablado otras veces. Lo que pasa entre nosotras, al menos en el grupo y entre ella y yo, es que hay un cariño genuino. Más allá de todo lo que hemos pasado, se entiende que en el fondo hay amor de verdad. A veces te puede gustar o no, pero es un cariño real. Ayer, en diez minutos, nos juramos amor eterno y estamos bien”, aseguró.

Lissa Vera contó por qué decidió denunciar a García Gómez

Durante la charla, la artista también reflexionó sobre su papel en los días más complejos, cuando decidió salir públicamente a apoyar a su amiga y alertar sobre la situación que estaba atravesando: “Decidí actuar porque tengo dos hijas y me gustaría que, si les sucede algo a sus amigas, hagan lo mismo que yo. Entendí a Mabel -la mamá de Lourdes- y sé que está pasando un momento doloroso, porque hubo un vínculo, más allá de que fue muy nocivo. Duele, no deja de doler. La acompaño, y las chicas también la acompañan en todo este proceso”, aseveró.

Vera destacó además cómo su colega encontró en la música y en Bandana un refugio para seguir adelante: “Ella se está apoyando mucho en lo que ama hacer, que es cantar. Es como un retorno milagroso que la ayudó a plantarse como siempre la conocemos”. En ese sentido, destacó que el regreso de la formación representa, al mismo tiempo, un espacio de contención emocional y de reconstrucción personal para las intérpretes.

Por último, Lissa reveló que, tras acompañar a Mabel en la denuncia contra García Gómez, ahora cuenta con un botón antipánico por precaución. “Cabe la posibilidad de que intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado. Él está ahí totalmente expuesto en algún punto, porque primero Mabel tuvo la iniciativa y la acompañé yo”, concluyó, dejando en claro que la situación judicial sigue vigente y que su salud corre riesgos.