Lissa Vera fue letal cuando opinó de la relación entre Lourdes y su ex pareja

La artista brindó su controversial punto de vista acerca de la delicada situación de su excompañera de banda.

En medio de la conmoción por cómo fue rescatada Lourdes “Lowrdez” Fernández del departamento de su expareja, Leandro García Gómez , su compañera de Bandana , Lissa Vera , brindó un testimonio muy fuerte en Puro Show.

La artista habló con crudeza sobre lo que siente frente a la posibilidad de que la cantante vuelva a vincularse con él. “Sabemos que ella va a volver con él. Lo que tenemos miedo es que esta vez el cuento sea otro. Eso es lo que nos da miedo”, expresó, Lissa, visiblemente angustiada, en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

En ese sentido, Lissa señaló que el entorno de su amiga teme que la situación se repita, pero bajo otras circunstancias: “El que va a volver es obvio”, sentenció. Y cerró, visiblemente preocupada: “Es algo que sabe todo el mundo”.

Embed - "NO LA JUZGO Y NO ESTOY ENOJADA": Lissa Vera habló tras el descargo de Lowrdez defendiendo al ex

El conflicto judicial que rodea a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- sumó un nuevo y alarmante capítulo. Esta vez fue Lissa Vera, su compañera en Bandana, quien rompió el silencio y contó en Desayuno Americano que tiene botón antipánico tras acompañar a Mabel (la mamá de cantante) en la denuncia contra el hombre.

Lissa Vera confirmó que tiene un botón antipánico

Durante la charla en el ciclo que conduce Pamela David por América TV, Desayuno Americano, la artista Lissa Vera, integrante de Bandana, fue consultada por la posibilidad de solicitar medidas de protección, y sorprendió a todos con su respuesta: “Cabe la posibilidad de que intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

“Él está ahí totalmente expuesto en algún punto, porque primero Mabel tuvo la iniciativa y la acompañé yo”, agregó, en referencia a sus temores por las posibles medidas que pueda tomar Leandro si recupera su libertad. La artista confirmó entonces que ya cuenta con el dispositivo de emergencia: “Igual tengo un botón antipánico. A mí me lo dieron el sábado o el domingo”, reveló, ante el asombro del panel.

image

Consultada sobre el motivo de su temor, Lissa no dudó en profundizar: “No sabría decirte, pero no me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no puede él, quizás mande a alguien. ‘Lastimarme’ puede ser golpearme, atacarme, amenazarme o asustarme. Cualquier cosa que atente contra mi integridad”, cerró.

Recordemos que la cantante había revelado en el programa Sálvese Quien Pueda que intercedió en la relación tóxica y violenta que mantenía su amiga Lourdes con Leandro García Gómez y la consecuencia que terminó pagando, dado que su intervención la puso en la vereda de enfrente del hombre sin proponérselo.

“Ahí, yo me gané un enemigo acérrimo, es mi enemigo mortal de alguna manera. No me importa, tampoco me interesa su vida”, dijo la artista, quien reconoció sentir miedo por la situación, considerando que ella puso abiertamente la cara por su amiga.

image

“La verdad es que sí, me da miedo. Yo tengo esta fuerza de salir y enfrentarlo, pero también tengo que saber que es alguien que está fuera de sí. Y tengo que reconocer que puede ser un peligro también para mí”, admitió Lissa.