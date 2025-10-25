Otra ex Bandana que también tiene miedo

Compañera de Lourdes Fernández en la banda pop, dio la cara por su amiga ante el violento de su ex pareja, y ahora reconoce que se ganó un enemigo.

Además de Lourdes Fernández , víctima principal de Leandro García Gómez, su ex pareja, ahora detenido, hay más personas del entorno de la cantante que le tienen miedo al violento hombre.

Y una de esas personas es una ex Bandana, quien quiso interceder para evitar que su amiga siguiera siendo víctima de la violencia de García Gómez, y terminó, según sus propias palabras, ganándose un enemigo.

Se trata de Lissa Vera , otra de las integrantes del grupo pop, quien confesó que con el fin de darle ayuda a Lourdes, y buscar la manera de sacarla del infierno en el que vivía con su ex, terminó ella misma enfrentándose al ahora detenido.

Los miedos que acompañan a Lissa, otra ex Bandana

La cantante reveló en el programa Sálvese Quien Pueda que intercedió en la relación tóxica y violenta que mantenía su amiga Lourdes con Leandro García Gómez y la consecuencia que terminó pagando, dado que su intervención la puso en la vereda de enfrente del hombre sin proponérselo.

lissa vera bandana (1)

“Ahí, yo me gané un enemigo acérrimo, es mi enemigo mortal de alguna manera. No me importa, tampoco me interesa su vida”, dijo la artista, quien reconoció sentir miedo por la situación, considerando que ella puso abiertamente la cara por su amiga.

“La verdad es que sí, me da miedo. Yo tengo esta fuerza de salir y enfrentarlo, pero también tengo que saber que es alguien que está fuera de sí. Y tengo que reconocer que puede ser un peligro también para mí”, admitió Lissa.

La mamá de Lourdes rompió el silencio

Mabel, la madre de Lourdes Fernández, habló con desesperación y angustia luego de que la excantante de Bandana fuera rescatada por la policía, tras permanecer sometida y privada de su libertad por Leandro García Gómez en un departamento de Palermo.

La mujer había denunciado que no podía localizar a su hija y que había advertido signos de violencia en su cuerpo la última vez que la vio, el 4 de octubre. En la noche del jueves, la cantante fue socorrida en un delicado estado de salud.

El agresor fue detenido y será imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de narcóticos. “Está muy enojada conmigo, pero viva”, dijo Mabel en el stream que conduce Ángel en Bondi Live.

Mama de Lourdes Fernandez

Durante la entrevista, Mabel relató que se acercó al Hospital Fernández, donde el SAME trasladó a Lourdes, pero que no pudo verla. “No la vi porque está muy enojada conmigo. Ya me lo esperaba, es típico”, le dijo a De Brito. Visiblemente preocupada, agregó: “No hablé directamente con ella, pero no está consciente del peligro. Vi un programa donde dijo que yo estoy loca”. El conductor intervino: “No entiende el riesgo que corre su vida… Él la tenía muy sedada. Por ahora no encontraron drogas”.

Y Mabel cerró con una frase contundente: “Ella está re enojada conmigo, pero como dice Lissa Vera: ‘enojada, pero con vida’... Es una situación muy difícil”. Y agregó sobre el estado de negación de Lourdes: “Esto es de libro: te golpean y después te llevan un ramo de flores, y una piensa que fue culpa suya”.