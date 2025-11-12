Wanda Nara se hartó y respondió al rumor de una fuerte pelea con La Joaqui

En las últimas horas trascendió una fuerte pelea que habría ocurrido en las grabaciones de MasterChef Celebrity en medio de la despedida de Valentina Cervantes.

MasterChef Celebrity volvió recargado obteniendo un buen piso de espectadores diarios que le permiten un buen presente al canal de las pelotitas pero también con distintos conflictos internos que vienen generando fuertes rumores en el mundo del espectáculo. Principalmente por la figura de su conductora Wanda Nara quien suele ser el hilo conductor de los escándalos.

En las últimas horas la periodista Majo Martino se refirió en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), que conduce Yanina Latorre , a un escándalo que habría ocurrido en el estudio de grabación del certamen. En el mismo serían protagonistas Wanda y La Joaqui en medio de la despedida a Valentina Cervantes , pareja del jugador Enzo Fernández, quien le dijo adiós al certamen.

Según contó, el problema llegó en las palabras de despedida de la conductora para la participante donde comenzó a tener un mensaje autorreferencial recordando su vida como botinera. En ese momento, la cantante habría lanzado una frase desde el balcón del programa que generó una atención particular: "Mi amiga es buena pero no boluda, sabes".

El relato de Martino sostiene también que Wanda habría dicho dos veces: "Cuando habla la plata, calla la verdad. Como dice mi papá". Este cruce se da en un contexto donde Wanda le habría enviado un mensaje al futbolista de la Selección argentina, pareja de Cervantes.

Sin embargo más tarde Wanda citó en su cuenta de X (ex Twitter) el fragmento del programa donde cuentan la noticia y negó lo ocurrido: "Fake", escribió junto a un emoticon enviando un beso.

Los motivos detrás de la renuncia de Valentina Cervantes

La panelista Naiara Vecchio opinó sobre el tema en Implacable y ofreció una lectura distinta sobre la renuncia. “Wanda la tuvo enfrente para hablar del tema y me parece una pena que Valentina se vaya, más allá del acuerdo que tenga con el marido. Él podría haberla bancado un poco más si ella quería seguir”, señaló. Así, quien terminó en el centro del debate fue el ex mediocampista de River, señalado por algunos como el responsable de la decisión final de su pareja.

Vecchio agregó que “ella renuncia porque se lo pidió él”, y detalló que hubo un acuerdo: “El marido le dijo ‘Es un tiempo, después volvé’. Pero podía estar unos meses más”. A su turno, la conductora defendió al futbolista: “No es fácil estar solo, porque la nena y el nene también están allá”.

Finalmente, el comunicador Gustavo Méndez aportó una mirada más equilibrada. “Le pegaron mucho a Enzo Fernández por machista, pero ellos como pareja tuvieron un acuerdo. Ella dijo ‘Hasta tal fecha voy a seguir’, pero como le estaba yendo tan bien, la convencieron a ver si podía estirar su estadía y Enzo le dijo ‘No, nosotros teníamos un acuerdo, necesito que vuelvas’. El centro de vida es Inglaterra, los niños están escolarizados allá”, concluyó.