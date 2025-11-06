Por qué Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity

La influencer y mujer de Enzo Fernández tomó la decisión de dar un paso al costado del reality que conduce Wanda Nara.

MasterChef Celebrity es uno de los programas más exitosos de la televisión argentina. El reality que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe perderá en las próximas semanas a una participante que tuvo un fuerte cruce con la empresaria.

Se trata de Valentina Cervantes quien dio un paso al costado del programa tras el intercambio que mantuvo con la conductora. Lo cierto es que la tensión entre la influencer y la empresaria se dejó en evidencia desde el primer día, luego de que trascendiera que Nara le habría escrito a su pareja durante unas vacaciones en las que coincidieron.

“Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes , mujer de Enzo Fernández”, anunció Ángel de Brito en LAM (América TV). “Hubo una cosita que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna hija y le respondió más picante”, sumó el periodista confirmando la noticia.

“Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes en su celular”, reveló Yanina Latorre.

Embed - La reacción de Valentina Cervantes cuando Wanda Nara habló sobre los rumores con Enzo Fernández

En paralelo, trascendió que la decisión de la mujer del futbolista tenía pautada su salida del programa ya que tiene que regresar a Inglaterra donde vive con Fernández y sus dos hijos. “Renunció por ese hombre (refiriéndose al futbolista). Él le pidió que vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y vuelva. Ella accedió. Súper celoso”, sumaron en el programa.

El lunes 10 de noviembre será la última grabación de Cervantes en el ciclo. “Él es muy celoso. Ella está muy linda y no para de hacerse. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquitito, y la nena más grande, como va al colegio, se quedaba con Enzo en Europa y venia de vez en cuando”, sumó Latorre.

“La nena vino por el Día de la Madre y no se quiso volver porque extraña a la mamá. Entonces la familia quedó muy separada y se vuelven todos a Europa”, sumó la conductora de SQP.

Por el momento no se conoce quién reemplazará a Valentina. De hecho, tampoco salió al aire cuando la participante decide despedirse de la competencia.