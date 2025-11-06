Germán Martitegui le tiró onda a Momi Giardina y su frase revolucionó las redes

El chef sorprendió con un intercambio con la streamer cuando se acercó a su isla para darle consejos sobre el plato que relizó este miércoles en MasterChef Celebrity.

Germán Martitegui es una importante figura que tiene el certamen MasterChef ocupando un rol importante como jurado, analizando cada una de las presentaciones que realizan los famosos participantes que tiene esta edición del programa. Con algunas figuras ha mostrado más cercanía, como con Momi Giardina , la actriz, bailarina y comediante.

En la edición de este miércoles se vivió una situación particular que expuso al jurado por un particular intercambio de palabras que llamó la atención. Fue la streamer que participa en el programa Nadie Dice Nada de LUZU TV, quien abrió el juego a un intercambio particular: “¡Qué lindo estás hoy, eh!”, bromeó. Rápidamente, el jurado respondió con picardía para arrancarle una sonrisa a la participante: “Gracias, vos también lo estás”.

Introducido en el diálogo, Martitegui redobló la apuesta: “Ahora me aparecés en todos lados de golpe. Cualquier cosa electrónica que prendo, estás vos”, dijo sobre la figura pública que logró cosechar con sus apariciones públicas. Momi respondió con soltura pero el chef apuntó con mayor profundidad.

Martitegui Momi

“Ahora te conozco porque hablás bastante de tu vida, sé todo, esto no va a salir en cámara pero hasta tus métodos anticonceptivos”, dijo Martitegui.

Valentina Cervantes reveló el verdadero motivo de su renuncia a MasterChef Celebrity

La sorpresiva renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity generó revuelo en el mundo del espectáculo. Es que las primeras versiones aseguran que la decisión de la influencer se tomó a partir de los celos y el pedido de Enzo Fernández de que regresara a Europa.

Tras las versiones, Cervantes eligió romper el silencio y dijo que “estamos súper bien” y que el diálogo con el futbolista es “de todos los días”. “Obvio que lo extraño todos los días, él también a mi y queremos estar los cuatro juntos”, dijo en Desayuno Americano (América) confirmando su renuncia al reality que conduce Wanda Nara.

“Los dos somos muy seguros de sí mismos. Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro mientras juega varios partidos seguidos y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible”, sumó la influencer que durante un año se separó del futbolista.

Consultada por los celos que habrían sido los detonantes de su renuncia al programa, Valentina no esquivó el tema: “Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui”.

En otro momento de la entrevista, desmintió que le haya preguntado a Enzo Fernández sobre los mensajes con Wanda y hasta se refirió a cómo es el vínculo con la conductora. “Re bien con ella. La veo al igual que todos mis compañeros en el momento de grabación, pero después no me la cruzo”, dijo y reconoció que con Enzo hablan “de cosas lindas.. cómo se siente él y cómo están los nenes… le preguntó si me extraña, me dice que si, yo se lo digo también”.