La vestimenta que usó Julieta Poggio en su excéntrico viaje por Tailandia que enloqueció a todos

Julieta Poggio , la exparticipante de Gran Hermano , disfruta de sus vacaciones en el exterior junto a una amiga y colega con la que comparte distintos puntos de Tailandia . Con las redes sociales los seguidores viven casi en simultáneo las actividades que realiza en su viaje.

A través de su cuenta personal la mediática mostró su estadía en Bangkok, acompañada por la modelo Dafne Iara , con quien visitó el majestuoso Wat Arun, conocido como el Templo del Amanecer . A su vez también experimentó cruce del río en ferry, una travesía que se realiza en el muelle de Tha Tien y las cercanías de Wat Pho.

En su viaje visitó la ciudad ubicada en el norte montañoso de Tailandia Chiang Mai, destacada mundialmente por su mística y arte. En cada uno de los destinos que visitó, que contempló también un recorrido por las calles de Chiang Mai, la modelo se la mostró con el rostro de felicidad de estar descansando en el país. A su vez lució varios looks mostrando modernidad pero también sencillez: falda larga tiro bajo y remera de manga corta como uno de las vestimentas, otro con top y short tiro bajo, que combina con una elegida a propósito.

Las fotos al borde de la censura de Flor Peña en las playas del caribe

Florencia Peña sorprendió en las redes sociales con una publicación que despertó comentarios y elogios de los seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Lejos de ser una publicación referida a su planificación laboral y los proyectos a los cuales está embarcada, Florencia mostró su descanso.

“Soy del tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo solita”, escribió en el posteo expuesto en sus redes sociales donde sumó un carrete de imágenes y videos de sus vacaciones en Bayahíbe, en la costa del Caribe de República Dominicana. Con su aparición en las redes logró miles de like y comentarios que ganaron protagonismo, entre los que se destacaron: "Esa vikini te queda genial playa cangrejos y tatuajes físico escultural, quien será el artista q creo tanta belleza?", "Cosa mas lindaa", entre otros.

Más tarde, sobre el mediodía de este jueves, la artista volvió a compartir más imágenes disfrutando de playas paradisíacas, mostrando una parte sensual pero también con una sonrisa que denota cómo transita el descanso. En la publicación la actriz que ganó prestigio con actuaciones claves como Casados con Hijos, se mostró en bikini, de forma solitaria aunque alguien le tomó las imágenes y videos.