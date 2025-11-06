Netflix lanzó el trailer del documental de Lali Espósito y confirmó la fecha de estreno
La cantante compartió la noticia en sus redes sociales y los fanáticos enloquecieron con el adelanto.
Netflix anunció este jueves la fecha de estreno de la película documental sobre Lali Espósito. Titulada LALI: la que le gana al tiempo, ofrece una mirada inédita sobre el regreso de la artista a los escenarios tras tres años de ausencia.
La producción saldrá a la luz el próximo 4 de diciembre en Netflix y se conocieron las primeras imágenes que incluye sus presentaciones históricas en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.
El documental, dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática, fue filmado a lo largo de tres años y se apoya en entrevistas, material de archivo personal y acceso exclusivo al proceso creativo de la cantante.
La película explora tanto los desafíos personales como los logros profesionales de Lali, mostrando el trayecto que la llevó a consolidarse como una de las voces más influyentes de la música latina.
También incluirá imágenes inéditas de la infancia de la artista, como su etapa en el patinaje artístico, y material relacionado con su actual gira No vayas a atender cuando el demonio llama que la trajo a Neuquén en octubre pasado.
“Ya toy llorando”, “Amooo”, “Inspiras fuerza”, “ya quiero verlo”, fueron algunos de los comentarios que coparon el posteo de la cantante en sus redes sociales.
