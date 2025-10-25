Tomi, el niño drag queen de Aluminé que brilló junto a Lali en el Ruca Che

En el estadio Ruca Che no entra un alma más. Repleto. Es una nube inmensa de murmullos, risas, perfume, chicles y labial. Hay adolescentes con sus mamás y también con sus papás; hay infancias; hay señoras; hay luces, destellos, colores; hay familias; gentes de todas las edades, formas y deseos.

Muchas de esas personas preparan hace meses el encuentro con Lali Espósito , artista multidisciplinaria , ícono queer , una piba argentina que desde muy pequeña se coló en el corazón de toda una generación, la trascendió y terminó convirtiéndose un poco en trinchera, un poco en voz, en ese cielo con arcoíris que es una estrella pop , solo que el de Lali es nuestro, y entonces tiene barro y rock. Están ahí para verla bailar , cantar y decir .

Tomás Espinosa, Tomi, también, aunque el 6 de septiembre viajó a Buenos Aires junto a su hermano Benja y su mamá Marcela para verla hacer historia en su cuarto Vélez , sabe que tenerla en Neuquén es otra cosa. Grita, se entusiasma, se emociona. Hace años que Lali apareció en la vida de Tomi como un fuego que lo enciende y entonces pasa horas y horas bailando sus canciones en el living de su casa en Aluminé , sumergido en las letras mientras se delinea con precisión quirúrgica los labios.

“Es increíble lo bien que se delinea los labios“, le dijo a Marcela Titi Ricciuto, Oxiura Mallman, la drag más pegada de Aluminé, la que se sentó con Susana Giménez, el día que lo conoció.

Mini drag queen

Fue Titi el que insistió: “ ¿Y si le mandamos un video a Lali para que puedas conocerla acá en Neuquén?“

Tomi aceptó fascinado. Entonces comenzó la caravana: llamada a Julieta Corroza, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres; llamada a Federico Bolan, coordinador de ECyDENSE, la sociedad del Estado que, entre otras cosas, administra el Ruca Che. Pero allá a lo último estaba la producción de Lali y todo era una botella al mar: depender del destino, la suerte y los corazones nobles.

Tomi llegó al drag queen cuando tenía 9 años. Fue a través de unos videos de YouTube que mostraban algo de lo que significa el arte, de los universos que habilita. A Tomi no sólo le encantó lo que veía, se sintió cómodo, a salvo y se dijo: “esto es lo que traigo conmigo”.

tomy drag queen lali4

Muchas cosas traía Tomi con él. Dice su mamá que la danza, por ejemplo, viene desde antes que aprendiera a caminar. Una vez, hasta se asustó porque pensó que estaba convulsionando y en realidad sólo habían prendido la radio en el auto y Tomi bebé se movía desenfrenado al ritmo que podía.

Zamba, chamamé, cueca, bailaba todo lo que se escuchaba en casa. Baila desde que tiene noción de vida. También canta, dibuja, maquilla, diseña su ropa. Con su papá, siempre que esté en nuestras posibilidades, tratamos de acompañarlo a él y a su hermano Benja en todo lo que quieran aprender a hacer y crear.

Familia, raíces y libertad

Tomi y su hermano mellizo Benja, nacieron el 2 de septiembre de 2012 en Aluminé. Sus padres también son del Neuquén adentro, de Loncopué. Lucharon mucho por ser padres, durante años intentaron tratamiento hasta que llegaron los mellis, que fueron prematuros y, cuando eso sucedió, entre el miedo y las dificultades que atravesaron, se prometieron que lucharían porque sean niños libres y felices.

En la intimidad de su casa, de la familia, de las amistades, Tomi recibe respeto y afecto. Se maquilla cuando quiere, se pone la ropa que quiere, baila en todos los espacios y tiene quien lo escuche, quien lo abrace. El desafío es cómo trascender esas fronteras, cómo hacer para que Tomi pueda salir a bailar sobre el lomo de este mundo de lobo suelto, donde el odio está a la orden del día, con sus pestañas larguísimas, su pelo largo maravilloso y ese corazón cultivado con ternura.

tomy drag queen lali5

Saben que tienen una base de amor donde volver. El diálogo con ellos es siempre la prioridad para enfrentar el afuera. Intentamos charlar mucho, porque aunque sus pares no dejen de ser niños, a veces son crueles, hay mucho bullying.

Identidad drag y comunidad

Aluminé también llegó al drag hace años, 14 exactamente, la noche en que Titi Ricciuto se sentó, montada de Oxiura Mallman, en el living de Susana Giménez y le mandó saludos a su pueblo por el programa más visto de la televisión, envuelta en un kimono negro de seda.

Durante estos 14 años, Titi hizo e impulsó muchas cosas en Aluminé: un libro con memorias del río, un centro de interpretación, una reserva natural, cuidó y curó a decenas de animales autóctonos heridos, pero sobre todo habló de diversidad y junto a otros la puso en agenda, le puso plumas, alas, brillos, pestañas y la sacó a pasear a las calles y a las plazas.

Un día, a través de una amiga en común, Marcela llevó a Tomi a conocer a Titi. Fue una conexión inmediata. Ese día lo maquilló y estuvieron largo tiempo frente al espejo jugando con las plumas, los zapatos, el maquillaje.

tomy drag queen lali1

“Titi ayudó a Tomi a construir su primera imagen drag. Desde ahí no nos soltó más la mano, nos fue guiando, nos fue llenando de regalos, en el sentido de las plumas, de piedras, pero también de las recomendaciones. Nos puso en contacto con un amigo, con un artista drag que tiene una escuela en Buenos Aires“ , relató.

El escenario, la voz y el amor

“Hoy no sentía esa alegría de cantar esta canción como lo siento siempre, porque hace dos días encontraron el cuerpo de Azul, que fue brutalmente asesinada. Me da pánico el dato de que cada 35 horas matan a una mujer en manos de la violencia machista. Hoy se sentía la necesidad de nombrar a Azul Semeñenko“ , se escuchó desde el escenario.

La voz de Lali resuena en todo el Ruca Che, hace más de una hora que va y vuelve por la pasarela bailando, guerreando. Un nombre propio, una estadística, una realidad. Lali también es eso, la posibilidad de nombrar lo que nos quema el alma, la posibilidad de que las voces se masifiquen.

tomy drag queen lali3 Tomi (Tomás Espinosa) junto a Lali Espósito, en las instalaciones del Ruca Che.

“Porque soy, quien encuentra la libertad, con la fuerza de la verdad, una historia real. Soy lo que ves“, suena. Mientras Lali canta Soy y la canción hace una pausa instrumental, se acerca a la escalera y hace subir a Tota Vázquez, un transformista neuquino con unas alas increíbles, pero también a Tomi, al niño de Aluminé al que apenas había conocido unas horas antes en el camarín.

Tomi, que hace años ensaya con compromiso cada canción de Lali y Shakira, baila con soltura, hace un split, se hace mariposa.

Por momentos Tomi es Lali y Lali es Tomi. Por momentos, es tan fácil creer en el fin de la violencia de género y tan imposible el odio. Por momentos es tan fácil ver el amor. ¿Ves el amor? Creer en el amor, sentir el amor: es tan sencillo... tan sencillo y tan simple como la sonrisa de un niño siendo feliz.