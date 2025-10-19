En 22 fotos, así fue el show de Lali que hizo vibrar a miles en Neuquén

Este sábado, la referente del pop nacional hizo bailar a una multitud en el estadio Ruca Che.

Ante miles de fanáticos, Lali Espósito cerró su gira federal en Neuquén. La referente del pop nacional hizo bailar a una multitud en el estadio Ruca Che.

La cita era a las 21 y la cantante inició el espectáculo apenas unos minutos después, culminando cerca de las 23, con la presencia de niñas, jóvenes, adolescentes y adultos.

El próximo 16 de diciembre, Lali cerrará su gira en el estadio José Amalfitini, en Buenos Aires. En los últimos cinco meses, la artista recorrió más de 15 ciudades del país, además de Montevideo, Sevilla, Barcelona y Madrid.

SFP Lali en el Rucha Che le doy hasta que diga aque ama las politicas de Milei (1) Sebastián Fariña Petersen

