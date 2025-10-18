Neuquén: ¿Qué dice el pronóstico para el Día de la Madre?

En Lo que resta de este sábado predominará el viento con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. El detalle del tiempo para el domingo.

Luego de un sábado ventoso, con fuertes ráfagas, para este domingo 19 de octubre, en el que se celebra el Día de la Madre , el pronóstico del tiempo no variará demasiado en Neuquén . Si bien continuará templado, el viento y el tiempo inestable darán la nota.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) anticipó el ingreso aire cálido subtropical con viento del norte durante el fin de semana en Neuquén la zona. Se registrará un ascenso de la temperatura. Aunque también se presentarán algunos períodos inestables, especialmente el domingo, con formación de tormentas dispersas. También se espera tiempo bueno y cálido en cordillera. Pronosticó que durante la semana entrante se prevé aire frío con lluvias y nevadas débiles en cordillera. En tanto que habrá variabilidad en temperaturas y vientos en valles, meseta y la costa.

Lluvia (11) Maria Isabel sanchez

la AIC anticipa que este domingo esatrá parcialmente nublado durante el día con una temperatura que ascenderá a los 31 grados de máxima. Habrá viento leve y ráfagas de 23 kilómetros por hora. Por la noche la temperatura bajará a los 4 grados con viento moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

Por su parte, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo festivo en la Argentina que por la madurgada la temperatura arrancará en 17 grados bajo un cielo algo nublado y viento fuerte. Las ráfagas están previstas entre 51 y 59 kilómetros por hora, que también se sentirán en horas de la tarde.

ON - Fin de semana largo viento (7).jpg Omar Novoa

Por esas horas estará más que cálido, dado que se espera que la temperatura máxima llegue a los 28 grados en Neuquén. Hacia la noche cambiarán algunas condiciones porque el tiempo estará inestable con tormentas aisladas. El viento irá de leve a moderado con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo comenzará la semana

Las altas temperaturas continuarán durante los primeros días de la próxima semana, con máximas de 30 grados, aunque el ingreso de aire más fresco hacia el miércoles podría traer un leve descenso térmico y aumento de la nubosidad.

De esta forma, Neuquén vivirá un fin de semana primaveral, cálido y ventoso, con el agregado de una posible inestabilidad al cierre del domingo.