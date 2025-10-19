¿Por qué los dirigentes nacionales de LLA y Fuerza Patria no vendrán en campaña a Neuquén?

Se especulaba con alguna presencia pero, finalmente, los referentes de estos partidos no bajarán a respaldar a los candidatos en la provincia. Las actividades de cierre que se organizarán.

Los dirigentes nacionales de la Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria no serán parte del último tramo de la campaña en Neuquén , con miras a las elecciones del próximo domingo, donde la provincia renovará tres bancas en el Senado e igual número en la Cámara de Diputados.

Si bien se especulaba, especialmente del lado de LLA, con la presencia de funcionarios del gobierno nacional, dirigentes del partido y hasta del propio presidente Javier Milei , nada de esto ocurrirá.

Según información que surgió dentro de este espacio político, la campaña de acá hasta el cierre se hará pensando en “más contacto con la gente” que en grandes actos. Este fin de semana se harán actividades en el sur de la provincia y los últimos días previos a los comicios los cañones se centrarán en Neuquén capital y Plottier.

A su vez, desde Buenos Aires, lo que circuló hace dos semanas atrás es que Milei tenía la decisión de visitar Neuquén y Río Negro pero que lo sucedido con el escándalo del ex candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis, Espert, frenó este viaje, a partir de las dudas que se generaron por las causas en la justicia que tuvo la actual diputada nacional y candidata a senadora, Nadia Márquez; y las que tiene la legisladora rionegrina y también candidata, Lorena Villaverde.

JAVIER MILEI

Ni Milei ni funcionarios

El temor del entorno de Milei era que estos temas, al igual que ocurrió con Espert, se puedan llegar a “nacionalizar”, afectando las posibilidades electorales de LLA.

Tampoco se dio el arribo de funcionarios de primera línea. De hecho, el viernes 10 había ratificado la presencia en el Alto Valle el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger.

En Neuquén, la cita iba a ser en el hotel Tower pero el ministro, que se había transformado en una suerte de delegado de campaña del oficialismo, y que venía recorriendo diferentes provincias del país para acompañar a los candidatos locales de LLA, canceló a último momento el encuentro, aduciendo “problemas de agenda”.

SFP Silvia Sapag y Beatriz Gentile Candidatos Fuerza Patria (9) Sebastián Fariña Petersen

Fuerza Patria y su campaña de cabotaje

El peronismo neuquino tampoco contará con presencia de dirigentes nacionales. Como cierre de campaña se prevé una gran caravana de los candidatos de Fuerza Patria y los militantes de este espacio político por Neuquén capital, como ya se hizo en anteriores procesos electorales.

La duda respecto a las presencias está dada a partir de que el Senado sesionaría el mismo jueves de cierre de campaña, con lo cual Silvia Sapag (actual senadora y primera candidata a la Cámara Alta) no podrá asistir. En ese caso el evento lo encabezaría, juntos a otros dirigentes y candidatos, Beatriz Gentile, cabeza de la lista a diputados nacionales.

Dentro de Fuerza Patria en Neuquén sobra confianza de cara a las elecciones del domingo y relativizaron la no presencia de dirigentes nacionales. Por el contrario, se indicó que se “caminó mucho durante la campaña” para tomar “más contacto con la gente”, que se “trabajó” mucho más que en anteriores instancias electorales y que el peronismo puede llegar a dar “un batacazo” en Neuquén el próximo 26 de octubre.