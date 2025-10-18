Milei de cara a las elecciones del 26 de octubre: recorrida por el interior y pedir a los votantes no ir a "la barbarie de los Kirchner"

Este sábado estará en Santiago del Estero y Tucumán. El Presidente en el conurbano que "es un momento bisagra".

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una caravana de campaña en Tres de Febrero , de cara a las elecciones del domingo 26, y dijo que ese día se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

Milei continuará este sábado la campaña en el interior del país : a las 10.30 visitará Santiago del Estero y a las 18.30 desembarcará en Tucumán, donde también hará sus respectivas caravanas junto a sus candidatos de ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA Laura Godoy y Tomás Figueroa, para Diputados y el Senado, respectivamente, mientras que en San Miguel de Tucumán se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.

En su visita a Tres de Febrero, al igual que en sus recientes actividades proselitistas, Milei dio un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei.

Estuvieron también en el territorio el referente de LLA en Tres de Febrero, el intendente Diego Valenzuela, y el armador bonaerense Sebastián Pareja.

Antes de la llegada de Milei y sus candidatos hubo algunos empujones y corridas entre los militantes libertarios y un reducido grupo de manifestantes que concurrieron a las inmediaciones de la céntrica Plaza de los Aviadores para protestar contra el Presidente, pero la situación no pasó a mayores.

“Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, sostuvo el mandatario, quien retomó la campaña luego del paréntesis que supuso su viaje a Washington para reunirse con su par de ese país, Donald Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1979345946657116274&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA

O ARGENTINA RETROCEDE pic.twitter.com/ToqDmLl9Vh — Javier Milei (@JMilei) October 18, 2025

Y agregó que “el momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al ‘Colo’ y a Karen, que vamos a ganar”, añadió.

Al llegar al lugar de la caravana, Santilli habló brevemente con la prensa y envió un mensaje al electorado de la provincia a nueve días de la votación, al advertir que “podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”.

Tres de Febrero es un municipio de la Primera Sección electoral, donde en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre LLA fue superado por diez puntos porcentuales por la alianza peronista Fuerza Patria.