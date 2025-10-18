Milei criticó a Cristina Kirchner en Santiago del Estero: "La líder de ellos anda con tobillera"

El Presidente encabezó un acto libertario en Santigo del Estero. También lo hará en Tucumán. Pidió "abrazar" el cambio.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de campaña en la provincia de Santiago del Estero , donde volvió a criticar a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner , al sostener que “la líder de ellos anda con tobillera ”.

El jefe de Estado, que acompañó a los candidatos Laura Godoy y Tomás Figueroa, para Diputados y el Senado, consideró que “vamos en el camino correcto” y remarcó que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”, durante su recorrida en la capital santiagueña.

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y megáfono en mano, el libertario le habló a la militancia que lo esperaba en la puerta de la sede partidaria de LLA, quienes arengaban con los cánticos “Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Zamora basura”.

Milei Acto Santiago del Estero (1)

En su discurso, el mandatario aludió a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner: “Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle”, apuntó, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear “Cristina tobillera”.

Y retrucó: “Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo”.

Milei Acto Santiago del Estero (5)

Luego, el Presidente hizo un pedido a la militancia: “Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen”, enfatizó, a lo que los militantes libertarios contestaron al grito de “no”.

Al cerrar su breve discurso a la militancia, el libertario sentenció: “La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”.

Este sábado, el presidente Javier Milei, en el marco de la campaña, también estará en Tucumán, donde también se mostrará junto al candidato Tomás Pelli a ocho días del comicio de medio término.

Milei Acto Santiago del Estero (3)

Milei idió a los votantes no ir a “la barbarie de los Kirchner”

El presidente Javier Milei había encabezado el viernes una caravana de campaña en Tres de Febrero, de cara a las elecciones del domingo 26, y dijo que ese día se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

Al igual que en sus recientes actividades proselitistas, el mandatario dio un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei.

milei Tres de Febrero

“Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, sostuvo el mandatario, quien retomó la campaña luego del paréntesis que supuso su viaje a Washington para reunirse con su par de ese país, Donald Trump.

Y agregó que “el momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad. Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al ‘Colo’ y a Karen, que vamos a ganar”, añadió.