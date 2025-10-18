El FMI refuerza el pedido a la Argentina para que compre reservas

En su último reporte sobre el estado de la economía global incluye el pedido a Buenos Aires. El Tesoro de EE.UU. sigue participando fuerte en el mercado local.

Una vez más, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo que salir a reforzar el reclamo al gobierno argentino para que compre reservas internacionales, como única prueba que reclama el mercado financiero a Buenos Aires, para poder confiar y volver a prestarle.

“Se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital”, afirma el FMI en su último documento en el que analiza el estado de la economía global.

Y es que la irrupción del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado local, ya operando en dólares “spot” y en dólares financieros, sirve para tranquilizar a los operadores.

scott bessent Luis caputo

¿Por qué sigue la desconfianza con Argentina?

Pareciera que se trata de un capricho de parte de Buenos Aires, pero el equipo económico de Luis Caputo fue el único que le ofreció en su momento a Javier Milei un plan económico que no requería de acumular dólares.

Eso puede servir para los argentinos, pero no para los que tienen bonos de la Argentina. Los acreedores estarían más tranquilos si vieran que el BCRA cuenta con dólares en su cartera que avalen una potencial operación de refinanciamiento.

Pero durante el gobierno de Javier Milei ha ocurrido lo contrario. No se acumularon reservas, se incentivaron las importaciones y el turismo emisivo, y la Formación de Activos Externos (FAE). El resultado fue que faltan dólares.

En definitiva, los mercados no ven un problema de iliquidez transitoria de la Argentina. Ven un problema de solvencia. Con el plan elegido para estabilizar la inflación, mediante retraso del tipo de cambio, Argentina no acumula divisas e indefectiblemente se dirige a una nueva crisis de pagos.

ministerio economia

¿Y el superávit fiscal?

Todo bien con las cuentas del Estado en pesos. Eso para el mercado no es un problema. Todo lo contrario, el superávit fiscal evita lo que se llama “dominancia fiscal” en la política monetaria. No es necesario emitir. Pero eso no hace la diferencia. El problema no es de pesos, es de dólares.

Y si alguno cree que el dólar en Argentina ya estaría en lo que se denomina “punto de equilibrio”, algunos datos pueden relativizar tal afirmación. En 2024, el atraso del tipo de cambio explicó una inflación en dólares en Argentina del 69%. En 2025 la baja de la inflación genera una deflación del 13% si se cumplen las proyecciones de los economistas. Quedan 56 puntos de diferencia entre los precios del año pasado y este.

brokers dolares

La cantidad de países con superavit fiscal como Argentina se pueden contar con los dedos de una mano. Sin embargo, el riesgo país no baja de los 1000 puntos.

La deuda es baja, pero sin reservas es como si nada

Según estimaciones del economista Ricardo Arriazu, si se toma el total de la deuda argentina en pesos y en dólares, esta llega a un 20% del PBI, lo que indica que es una de las más bajas del mundo.

El Banco Central de Perú tiene reservas estimadas en u$s85.000 millones, lo que equivale al 20% de su PBI. Recientemente, un informe del centro de estudios económicos del Banco Provincia de Buenos Aires demostró que hay una concordancia entre reservas y riesgo país. Todos los países de la región tienen un 20% de su PBI en reservas y su riesgo se ubica en 400 puntos.

Cumbre Trump Milei Casa Blanca (1)

El Tesoro sigue participando

Es evidente que ahora el Tesoro norteamericano está decidido a evitar una devaluación previa a las elecciones y para ello está proveyendo los dólares necesarios a la Argentina. El viernes confirmó que además está operando en el mercado de dólares financieros. Está comprando acciones de empresas argentinas y está vendiendo dólares.

Pero quedan desde este lunes solo cinco ruedas antes de las elecciones legislativas. Luego de ello, dependiendo del resultado, se verá si el Tesoro de Estados Unidos, le pide a Luis Caputo que empiece a comprar reservas.