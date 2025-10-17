Quién es Walter Graziano, el economista que la periodista de C5N denunció por acoso

La periodista Agustina Peñalva , integrante del canal C5N y cronista del club San Lorenzo , denunció públicamente este miércoles por la noche que sufre acoso por parte de un conocido economista . Ante esta situación, presentó tres denuncias formales en la Justicia y habló del caso al aire, visiblemente afectada.

Peñalva afirmó que hace dos meses atraviesa esta situación, ya hizo tres denuncias y tiene un botón antipánico; pero aclaró que más allá de todo esto, la actitud de esta persona no cambia. La denuncia está dirigida a Walter Graziano , economista, periodista y escritor.

La última denuncia se radicó el viernes pasado en la Fiscalía 18 de la Ciudad , a cargo de Juan Cruz Ártico, está caratulada como hostigamiento . Al conocer la denuncia, Graziano se presentó en la fiscalía con un abogado.

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por acoso

Según su perfil de redes sociales, Graziano tiene 65 años, y además de haber estudiado Ciencias Económicas en la UBA, también es periodista de investigación y escritor, autor de Hitler ganó la guerra (2004), y Nadie vio Matrix (2007).

Por su trabajo, Graziano suele dar entrevistas en diferentes medios de comunicación, incluyendo C5N, el canal donde trabaja Peñalva.

Es ganador de un premio Konex en 1997 por su trabajo en el rubro de Análisis Económico. También ofrece sus servicios como consultor en su cuenta de LinkedIn: "Poseo una habilidad muy particular en el análisis y la proyección de variables tanto a nivel macroeconómico como microeconómico".

Agustina contó que todo empezó en los primeros días de agosto, cuando un hombre identificado como Walter empezó a acosarla a través de redes sociales. "Me manda entre 20 y 30 mensajes por día. Un día me dijo que esperaba el momento para encontrarme sola. Ahí entendí que no era solo algo digital: me persigue y vive a ocho cuadras de mi casa", subrayó.

Luego de esta denuncia pública en su contra, el denunciado decidió cerrar su cuenta de Instagram. Graziano ya había estado detenido durante un mes a raíz de una denuncia por acoso presentada por la periodista Guadalupe Vázquez, quien confirmó la información directamente a Daniel Ambrosino: "Es el mismo hombre. Por mi denuncia estuvo preso un mes".

"Te tengo miedo, no sé quien sos"

La comunicadora al aire en su programa en C5N se dirigió directamente a su acosador: "Te tengo miedo, no te conozco, no sé quién sos, no quiero nada tuyo, te pido que me dejes tranquila, no te hice nada, no me molestes más, te pido por favor".

Peñalva publicó en sus historias de Instagram algunos mensajes que Graziano le enviaba. Entre los más impactantes se destacan algunos en los que el economista hace referencia a que "Las denuncias policiales no me incentivan a nada" y "podría quitarte algunas inseguridades que me parece que te preocupan mucho en tu relación con un hombre".

A pesar de que ella no le respondía los textos, el economista continuaba manifestando sus intenciones: "Me pregunto cómo hacer para pasar de la comunicación virtual vía IG -Instagram- a la comunicación real". "Me gustó tu previa del partido de mañana . Estabas de buen ánimo y divertida. Y muuuuuyyyyy atractiva", mostrando que la observa constantemente.