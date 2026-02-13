Dramático: un nene de 6 años caminó 5 kilómetros para hacer una escalofriante denuncia

El pequeño fue encontrado en medio de la oscuridad, llorando al costado de la ruta.

Un niño fue encontrado llorando en la oscuridad al costado de la ruta.

Un niño de 6 años fue hallado solo y llorando, luego de caminar varios kilómetros en plena oscuridad por la Ruta Provincial N°13. Ocurrió durante la madrugada del jueves. Apenas fue encontrado, el menor dio una terrorífica declaración.

Luego de que se conocieran los detalles del hecho, la comunidad santiagueña de Tomás Young , en el departamento General Taboada, quedó conmocionada. Tras caminar una larga distancia , el pequeño logró contar que su tío estaba muerto al costado del camino.

Fuentes policiales confirmaron que Exequiel Fernández , un hombre de 34 años que era conocido en la zona por su afición al fútbol, era el hombre que se encontraba sin vida.

Producto de la denuncia que hizo su pequeño sobrino, las autoridades informaron que había caminado casi cinco kilómetros de distancia entre la medianoche y las dos de la madrugada.

Los efectivos policiales siguieron el rumbo que les había indicado y lograron localizar el cuerpo sin vida en la banquina izquierda de la ruta, en el tramo que conecta a los pueblos de Tomás Young y Bandera.

Tomas Young santiago del estero

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el rostro. Además, junto a él encontraron una motocicleta azul marca Corven 150 cc sin dominio visible, una mochila y una escopeta.

A raíz de esto, los peritos y los agentes policiales intervinieron en la escena conforme a las directivas de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó las actuaciones iniciales para esclarecer las causas de la muerte. La investigación sigue abierta y no se descartó ninguna línea de investigación.

Horas más tarde, se conoció el comunicado de Veteranos Unidos, el equipo de fútbol para el que jugaba el hombre. “Con profundo dolor despedimos a Exequiel Fernández, joven de Tomas Young, un apasionado del fútbol cuya alegría, entrega y compañerismo dejaron huella en todos nosotros, en esta Institución vistiendo nuestros colores aurinegros”, describieron.

Tomas Young santiago del estero (1)

“Tu sonrisa en la cancha, tu valentía para enfrentar cada partido y tu amistad sincera permanecerán en la memoria de quienes te conocimos y te conocieron”, aseguraron al enviar sus condolencias a sus seres queridos. Finalmente, concluyeron: “Descansa en paz, querido y estimado Exequiel ‘DERA’. Tu espíritu y tu juego vivirán por siempre en nuestros corazones”.

Mataron a un exfutbolista en la calle: un video y la escalofriante confesión de su hermano

Un ex futbolista del ascenso fue asesinado en un brutal pelea callejera el fin de semana, y dos días después se entregó el único sospechoso, que para sorpresa de todos era su hermano.

Lucas Pires tenía 29 años, jugó en el club Almirante Brown y murió tras una violenta pelea callejera en Rafael Castillo. El caso generó un fuerte impacto en el ambiente del ascenso y en el barrio donde ocurrió el ataque.

Las imágenes del enfrentamiento circularon con rapidez y dejaron en evidencia la brutalidad de la escena. Ahora, la causa avanza con la confesión del acusado y la recolección de pruebas que buscan reconstruir minuto a minuto lo sucedido.

futbolista2 Mataron a un exfutbolista en la calle: un video y la escalofriante confesión de su hermano.

En medio de la conmoción por el fatal hecho, su propio hermano quedó detenido como principal sospechoso. Al presentarse ante la Justicia, reconoció su participación en el hecho y aseguró: “No quise matarlo”.

Marcos Pires se presentó en la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. Llegó acompañado por su defensa y se puso a disposición de la Justicia tras varios días de intensa búsqueda. Sobre él pesaba una orden de detención luego de no haberse presentado el lunes cuando fue citado. En su declaración frente al fiscal sostuvo que actuó sin intención de provocar la muerte.