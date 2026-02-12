Buscan intensamente a un peligroso delincuente prófugo en Neuquén

Exequiel Lucas Muñoz se escapó este miércoles por la noche en pleno traslado sanitario. Tiene un amplio prontuario y no es la primera vez que huye.

La fuga de un peligroso delincuente en las últimas horas encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad de Neuquén . Este jueves, la policía provincial emitió un parte solicitando la inmediata ubicación y aprehensión de Exequiel Lucas Muñoz , un joven con amplio prontuario delictivo en la región.

Según la información que trascendió extraoficialmente, Muñoz se habría escapado este miércoles por la noche , cuando era trasladado al hospital Dr. Horacio Heller por cuestiones médicas. En ese momento, el detenido agredió al personal policial y logró evadirse pese al operativo de custodia desplegado en el lugar.

El prófugo tiene 25 años y es de nacionalidad argentina . Posee contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tez trigueña, cabello oscuro y ojos oscuros. Al momento de la fuga vestía una campera gris con vivos azules y un pantalón corto gris.

El operativo vigente está a cargo de la Comisaría n.º 19. Las autoridades solicitan que cualquier información o dato relacionado con el caso sea aportado a través del teléfono (299) 4400796 o en la dependencia más cercana.

Un experto en fugas

El joven prófugo cuenta con antecedentes similares de fugas. Muñoz había sido detenido en 2017 y luego fue enjuiciado. En aquel entonces accedió a un juicio abreviado por tenencia de arma de fuego. Sin embargo, cuando los efectivos policiales acudieron a notificarlo para que se presentara a cumplir la condena, el hombre los habría recibido apuntándolos con un arma, situación que agravó su estado procesal y derivó en el endurecimiento de la pena.

Más tarde, el 4 de agosto de 2019, volvió a escapar durante un motín registrado en la Comisaría 44 de Valentina Sur. En esta oportunidad, huyó junto a otros dos internos, Jonathan Cañete y Claudio Ariel Ortega, tras prender fuego colchones y agredir a un guardia.

El primero en ser recapturado fue Jonathan Cañete, quien fue hallado por la Policía cuando salió del interior de una vivienda ubicada en calles Racedo y Balbín, en el barrio Gran Neuquén Sur. Allí, había ingresado para ocultarse, tras advertir la presencia de un móvil policial que estaba en la zona. Luego cayó Claudio Ariel Ortega en una vivienda del mismo barrio.

En el caso de Muñoz, permaneció prófugo algunos días hasta que fue recapturado por el personal de la División de Recaptura y Efectivos de la Comisaría 19. El detenido se encontraba oculto en la vivienda de un familiar ubicada en el barrio Confluencia, sobre calle El Chocón al 1100 aproximadamente.

El comisario inspector Leonardo Muñoz explicó a LM Neuquén que fue atrapado en un allanamiento luego de perpetrar un robo en un depósito de Calf el 7 de octubre en la calle Lázaro Martínez.

Una vez detenido, fue trasladado a la Unidad 11, donde quedó bajo la custodia de la jueza de garantías. Luego, Muñoz fue condenado a la pena efectiva de seis años por varios robos cometidos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.