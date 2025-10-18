El Regional Amateur pone primera

El torneo, que otorga cuatro plazas al Federal A, comienza este domingo para los integrantes de la Liga Confluencia y Lifune.

El certamen de futbol más federal del país ya está en marcha y este domingo marcará el pitazo inicial para los equipos zonales . El Regional Amateur , organizado por el Consejo Federal, cuenta con 333 clubes y las provincias de Río Negro y Neuquén tendrán a 22 representantes. Esta edición otorga cuatro ascensos al Federal A, la tercera categoría del futbol de AFA .

Este fin de semana comienza para los clubes uno de los torneos más largos y arduos, pero también de los más esperados. La pelota comienza a rodar en octubre y en febrero se conocerán los finalistas por el ansiado ascenso . En cuanto a los representantes, Río Negro cuenta con más participantes ya que reúne distintas ligas del territorio, en total son 16 .

Neuquén cuenta con 6 clubes. Los equipos del norte de la Patagonia están agrupados en la Región Patagónica, que a su vez se divide en 11 grupos compuestos por 3 o 4 clubes .

De la fase regular seguirán en camino todos los punteros, mientras que los 8 mejores segundos podrán avanzar de ronda. Los representantes de Lifune y Liga Confluencia integran los grupos 6, 7, 9 y 10 de la extensa Región Patagónica, una de las ocho en las que está dividido el certamen.

ON - Futbol Maronese vs La Amistad (2).jpg Regional Amateur: Maronese pegó primero ante La Amistad, pero nada está dicho en los octavos de final. Omar Novoa

Los primeros en saltar a la cancha serán los cipoleños, que integran la zona 9 en el norte de la ciudad. La Amistad enfrentará a Pillmatún a partir de las 16. El encargado de impartir justicia será Ezequiel Escobar y contará con la asistencia de Lautaro Osses y Martín Romera.

Por la misma zona, dos horas más tarde, en General Roca se vivirá la apertura con el clásico de la ciudad. En el Luis Maiolino, el Depo recibe al Carcelero y Germán Machi será el juez principal, asistido por Román Domínguez y Aisha Leszinnsky.

La zona 6 está integrada por tres equipos neuquinos y será una de las más peleadas. A las 17 se medirán Petrolero y Maronese, mientras que el Rojo neuquino tendrá jornada libre. El árbitro entre Petro y el Dino será Lucas Hernández. Nelson Garrido y Oriana Lillo serán sus asistentes.

Al mismo horario, pero en Cutral Co por la zona 7, Alianza recibirá a Patagonia con Martín Molina a cargo del arbitraje. El juez tendrá la asistencia de Nicolás García y Lautaro Fonseca. El duelo restante será entre San Patricio del Chañar y Unión Alem Progresista. Lucas Moreira fue el elegido para dirigir el partido con la asistencia de Óscar Valdebenito e Ignacio Berdugo.

El otro representante de la Liga Confluencia es Atlético Regina, que es parte de la zona 10. En la apertura del torneo se enfrentará a Huahuel Niyeo en la línea sur a las 16, con Juan Carlos Velázquez como juez principal, mientras que Juan Cuevas y Gerardo Huenchul serán los asistentes.

El resto del grupo lo completan dos equipos de la Liga Avellaneda del Valle Medio rionegrino, la Asociación Española de Luis Beltrán y Sportsman Club de Choele Choel.

Partidos de la fecha 1 en el Regional Amateur

ZONA 6

Petrolero Argentino - Maronese 17 hs

ZONA 7

Alianza - Patagonia 17 hs

San Patricio - Unión Alem Progresista 17 hs

ZONA 9

La Amistad - Academia Pillmatun 16 hs

Deportivo Roca - Argentinos del Norte 18 hs

ZONA 10

Huahuel Niyeo - Atlético Regina 17 hs

Asociación Española - Sportsman Club 17 hs

Las zonas de la región patagónica

ZONA 6

Independiente de Neuquén

Petrolero Argentino

Maronose

ZONA 7

Alianza de Cutral Co

Patagonia

San Patricio

Unión Alem Progresista

ZONA 9

Deportivo Roca

La Amistad

Academia Pillmatún

Argentinos del Norte

ZONA 10