Las fotos al borde de la censura de Flor Peña en las playas del caribe

La actriz disfruta de un periodo de descanso en playas paradisíacas y compartió un posteo en sus redes sociales donde recibió distintas opiniones.

Florencia Peña sorprendió en las redes sociales con una publicación que despertó comentarios y elogios de los seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Lejos de ser una publicación referida a su planificación laboral y los proyectos a los cuales está embarcada, Florencia mostró su descanso.

“ Soy del tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo solita ”, escribió en el posteo expuesto en sus redes sociales donde sumó un carrete de imágenes y videos de sus vacaciones en Bayahíbe, en la costa del Caribe de República Dominicana . Con su aparición en las redes logró miles de like y comentarios que ganaron protagonismo, entre los que se destacaron: "Esa vikini te queda genial playa cangrejos y tatuajes físico escultural, quien será el artista q creo tanta belleza?", "Cosa mas lindaa", entre otros.

Más tarde, sobre el mediodía de este jueves, la artista volvió a compartir más imágenes disfrutando de playas paradisíacas, mostrando una parte sensual pero también con una sonrisa que denota cómo transita el descanso. En la publicación la actriz que ganó prestigio con actuaciones claves como Casados con Hijos, se mostró en bikini, de forma solitaria aunque alguien le tomó las imágenes y videos.

El viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández a Estados Unidos: el motivo

Nico Vázquez rehizo su vida amorosa tras la polémica separación con Gimena Accardi y está enamorado de Dai Fernández, su compañera de teatro en la exitosa Rocky. Ahora, la pareja da un paso más en su relación y juntos viajaron a Estados Unidos.

Nico y Dai viajaron en la tarde del lunes a Nueva York y luego a Filadelfia donde el actor participará de la carrera Rocky Run el 8 de noviembre. Además, está negociando para que Stallone visite a la Argentina el próximo año.

Pese a que se especuló a que los actores viajarían solos se supo con el correr de las horas que fueron acompañados por dos personas más.

Nico Vázquez y Dai Fernández

El ex de Dai Fernández habló de la relación con la actriz

Gonzalo Gerber, ex pareja de la actriz, ganó un Premio Hugo y decidió en ese marco romper el silencio tras la confirmación del romance de su ex.

El bailarín y actor se mostró tranquilo y sin intenciones de polemizar respecto a sus sentimientos.

“Me enteré de la relación el mismo día que ustedes, me enteré igual que ustedes”, dijo Gerber citando a Nicki Nicole que usó la misma frase cuando descubrió la infidelidad de Peso Pluma.

Gonzalo aclaró, al mismo tiempo, que “está todo bien” y agregó “nos separamos de la mejor manera, si después surgió el amor, no sé”. “Les deseo lo mejor, felicidad absoluta”, sumó y aclaró que el vinculo no terminó mal y que se siguen hablando. “Tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común”, contó el bailarín.

En cuanto a la decisión de dejar de seguir tanto a su ex como a Vázquez, Gerber fue sincero. “Es lo más normal cuando las relaciones se terminan”, dijo y dejó la puerta abierta a la posibilidad de trabajar juntos. “Creo que cada uno en el ambiente hace lo que puede, su arte es espontáneo y a veces suceden cosas, si sirve el proyecto, estaría bueno”.