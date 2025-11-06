Javier Milei en el America Business Forum: habló de las elecciones en Nueva York y bromeó con Lionel Messi

Live Blog Post

La agenda presidencial

El discurso de Milei comenzó a las 18.10 (hora local) ante un auditorio con aproximadamente 10.000 asistentes. Si bien el estadio no estuvo colmado, como ocurrió en la intervención de Trump, su participación fue una de las más convocantes del día.

Tras su presentación en el foro empresarial, el mandatario argentino se trasladará a Palm Beach para participar esta noche de la cena de gala de la Conservative Political Action Conference (CPAC), organizada en la residencia de Mar-a-Lago.

El viernes continuará su agenda en Nueva York con un conversatorio ante inversores en el Council of the Americas. Luego partirá a Bolivia, donde participará de la ceremonia de asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira.