Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei le tomó juramento este miércoles por la mañana a su flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por la tarde, el mandatario llega a Estados Unidos para participar en distintos eventos con empresarios y dirigentes conservadores en Miami, Palm Beach y Nueva York.

El ex vocero se convirtió en el tercer ministro coordinador en lo que va de la gestión libertaria, después de Nicolás Posse y Guillermo Francos. Tras la jura, Milei lo abrazó y lo arengó: "Con todo, eh", dijo el Presidente.

Las reformas del Gobierno Nacional, la prioridad de Adorni como jefe de Gabinete

Días atrás, Adorni habló en sus nuevas funciones y agradeció al presidente Javier Milei por la confianza para encabezar "una nueva etapa" del Gobierno nacional.

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Milei ya encabezó una reunión con su nuevo Gabinete, con Adorni y Santilli presentes, y difundió un video en redes sociales con el ingreso del mandatario y su saludo a cada miembro de su equipo que se viralizó por la intensidad de la efusividad presidencial en lo que fue el primer encuentro de los funcionarios libertarios tras el triunfo electoral del 26 de octubre.

