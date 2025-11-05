La Municipalidad de Neuquén inauguró la esperada obra de asfalto en Los Pumitas

Se trata de 50 cuadras de asfalto en el barrio Confluencia. Funcionarios relataron los desafíos que implicaron los trabajos.

La Municipalidad de Neuquén inauguró una esperada obra en el sur de la ciudad.

Reportaron los avances del plan orgullo neuquino en varios sectores de la ciudad. La Municipalidad de Neuquén inauguró una de las obras más esperadas por los vecinos y vecinas: el asfaltado de 50 cuadras en el sector conocido como Los Pumitas, en el barrio Confluencia.

Además del pavimento, la intervención incluyó una importante obra subterránea, con la instalación del sistema pluvial y las conexiones domiciliarias de agua y cloacas que faltaban.

El proyecto fue financiado con fondos municipales, "gracias al superávit", y demandó una inversión de 1.800 millones de pesos.

En detalle, se asfaltó la calle troncal Paimún y todas las vías internas comprendidas entre el Arroyo Villa María y las calles Boerr y Paimún.

Inauguración los pumitas (1)

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que “estamos trabajando muy fuertemente con el Plan Orgullo Neuquino en todos los barrios de la ciudad. Esta es una obra con una gran inversión municipal, y no será la única para esta zona: hay tres sectores más previstos para asfaltar dentro del presupuesto 2026, que cuenta con un 42 por ciento de superávit destinado a obras”.

Recordó que Confluencia celebrará este sábado su centenario, y remarcó que “es un barrio que durante mucho tiempo estuvo postergado, pero en los últimos años se han concretado obras muy importantes”.

Asimismo, subrayó que “cada vez que se ejecuta una obra de estas características no solo se trata del asfalto, sino también de los pluviales, el agua, las cloacas, toda la infraestructura que mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Todo esto es posible gracias a las cuentas ordenadas y al equilibrio territorial que permite llegar a cada rincón de la ciudad”.

Los desafíos de la obra en Confluencia

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que Los Pumitas “es un sector complejo por las aguas superficiales, por lo que hubo que realizar un importante trabajo pluvial con cañerías y sumideros que conducen el agua al Arroyo Villa María y luego al río Limay”.

Agregó que “se revisaron las conexiones domiciliarias y se ejecutó el paquete estructural del suelo junto con la carpeta asfáltica, que es lo visible pero que se apoya en un gran trabajo previo”, y detalló que la obra se realizó con pavimento flexible.

Inauguración los pumitas (2)

También informó que se completó la demarcación, como sendas peatonales y separadores de carriles.

Bruno adelantó que las obras continuarán en el próximo cuadrante, desde el Arroyo hacia el norte, y luego en la calle Copahue.

Por último, la presidenta de la comisión vecinal de barrio Confluencia, María Eva Arriagada, celebró la finalización de la iniciativa: “El barrio cambia muchísimo con esta obra. Me acuerdo cuando todo era de tierra y los vecinos pedían cada día el asfalto porque era puro barro. Hoy están muy felices”.

Agradeció al intendente Mariano Gaido y a su equipo, y cerró: “Era una obra muy esperada por todos”.

Las calles que recibieron pavimento flexible fueron: Paimún, Sobisch, Trimarco, Lago Epulafquen, Borges, Giambeluca, América, Los Araucanos, Minas, Las Grutas y Díaz de Solís.