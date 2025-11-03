Diego Santilli reveló que su objetivo será incorporar "8 millones más de trabajadores formales"

El nuevo funcionario habló sobre su agenda y los ejes centrales que marcaran el rumbo de su nueva labor en el gobierno de Javier Milei.

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli , brindó sus primeras declaraciones en este nuevo ejercicio de funciones, y dio detalles sobre cuáles son los principales ejes sobre los que trabajará el gobierno de Javier Milei en esta segunda etapa de su mandato.

El funcionario planteó que "el desafío es que logremos que haya ocho millones más de trabajadores formales" . Esta afirmación fue luego de advertir que de 23 millones de personas en edad de trabajar, solo 6 millones tienen empleo formal en el sector privado y casi 3 millones en el sector público, lo que deja a 14 millones sin acceso a derechos laborales básicos.

"No tienen acceso a la vacunación programada, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la jubilación" , enfatizó en diálogo con Radio Mitre. Para el flamante ministro, el desafío es incorporar a “seis, siete u ocho millones más de trabajadores” al empleo formal. En este sentido, se refirió a la reforma laboral que impulsa el presidente Milei y como este acceso a la formalidad allanaría el camino.

santilli

El pase del PRO a la línea de Javier Milei

Respecto al salto que realizaron unos siete diputados del PRO a las filas de La Libertad Avanza, Santilli explicó que la situación ya venía gestándose tiempo atrás y destacó que la ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa, Patricia Bullrich, había iniciado previamente ese camino mucho antes de la elección. Y advirtió que la alianza entre ambas fuerzas "se mantiene firme".

Entre algunos logros del Gobierno, "El Colo" Santilli destacó la eliminación total de los piquetes, que pasaron de nueve mil a cero, y la reducción del déficit fiscal en siete puntos, lo que -según remarcó- permitió avanzar en una baja de impuestos. "Todo eso es lo que se comprometió el presidente", sostuvo el dirigente, quien consideró que el país debe profundizar este rumbo para sostener el crecimiento durante las próximas dos o tres décadas.

Qué dijo Santilli sobre su nuevo rol como ministro del Interior

Respecto de la relación con los mandatarios provinciales, el funcionario adelantó que su rol será el de escuchar y dialogar con los gobernadores, aunque siempre "dentro del marco definido por el presidente", basado en el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit.

milei santilli

Por otro lado, recordó además que desde 1994 no se realiza una reforma de la Coparticipación, y consideró que ese debate continúa pendiente. No obstante, subrayó que las prioridades inmediatas serán avanzar en el Presupuesto, la modernización laboral, un nuevo Código Penal con tolerancia cero al delito y la reforma fiscal.

Finalmente, al ser consultado sobre el tuit de Mauricio Macri en el que criticó la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Santilli optó por bajar el tono: "Creo que hay que seguir sumando, y estoy convencido de eso. Son conversaciones entre un presidente de mandato cumplido y uno en ejercicio. Pero yo prefiero enfocarme en la tarea que me toca: sumar para lograr las reformas que son clave para nuestro país".