Quién es Rubén Torres, el alfil de Sebastián Pareja que asumirá como diputado en lugar de Santilli

Asumirá tras el cambio que puso a Diego Santilli como ministro del Interior. Su reemplazo era Ana Tamagno, pero la ley establece que debe ser un varón.

Torres ocupó el 19° lugar en la lista y había quedado parcialmente afuera debido a que el oficialismo había conseguido 17 bancas.

En las últimas horas se conoció quien será la persona que asuma como diputado en lugar de Diego Santilli . Su designación frente al Ministerio del Interior abrió la posibilidad de que una nueva figura ocupe su lugar.

Ese nombre es el de Rubén Torres, libertario del partido bonaerense de Ezeiza que responde al armador político de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.

Torres ocupó el 19° lugar en la lista violeta y el domingo por la noche había quedado parcialmente afuera debido a que el oficialismo había conseguido 17 bancas. La posición 18 era de Ana Tamagno , diplomada en letras, cantante de “La Banda Presidencial” y esposa del biógrafo oficial de Milei, Marcelo Duclos, pero no se puede concretar debido a la ley de paridad de género que rige en el país.

Resulta que el pasado 26 de octubre, La Libertad Avanza logró una sorpresiva victoria por más del 41% de los votos y consiguió 17 bancas. De este modo habrá cinco nombres del armador bonaerense en la Cámara Baja. El primero es el propio Sebastián Pareja, que estará acompañado de otros tres dirigentes: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera.

Esta última es hija del polémico Ramón "Nene" Vera, un ex puntero peronista que se pasó en 2023 a las listas libertarias y que hace unas semanas tuvo un fuerte cruce con Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan".

En el caso de Torres, se destaca su estrecha relación con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y con los referentes libertarios de Ezeiza, como Pablo López, quienes consolidan el anclaje territorial del proyecto presidencial de Milei en la provincia de Buenos Aires.

Con la nueva distribución de bancas, el oficialismo sumará entre propios y aliados unos 110 legisladores. Con esta base es que Milei tratará de aprobar varios proyectos clave para la segunda etapa de su gestión.

