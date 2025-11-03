Neuquén La Mañana Cipolletti Investigan la muerte de una joven estudiante de Medicina en Cipolletti: lo que se sabe

El macabro hallazgo se produjo este lunes por la mañana en una vivienda de calle Maipú. Interviene la Policía y el Cuerpo Médico Forense.







Estefania Petrella

Esta mañana de lunes encontraron muerta a una de joven de 23 años, estudiante de Medicina, en una vivienda de la ciudad de Cipolletti. El hallazgo ocurrió alrededor de las 11, en una casa ubicada sobre calle Maipú, en barrio Villa Alicia,cuando su padre fue a visitarla.

De acuerdo con la información policial, el cuerpo fue encontrado por el padre de la joven, quien había llegado al lugar acompañado por el propietario del inmueble. Tras el aviso, personal policial y de Criminalística trabajó en la vivienda para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena.

La joven era oriunda de Chichinales y cursaba sus estudios universitarios en Cipolletti desde hacía tres años. Según los primeros datos a los que pudo acceder LM Cipolletti, el cuerpo habría estado varios días al interior del domicilio y no habría indicios de criminalidad en el lugar ni en el cuerpo.