Rolando Figueroa y la designación de Santilli: ¿Cómo influye en la relación Neuquén-Nación?

El flamante ministro del Interior será el nexo con los gobernadores, una tarea que antes tenía Guillermo Francos. Los temas que la provincia quiere poner sobre la mesa al gobierno de Milei.

La designación de Diego Santilli como ministro del Interior generó una serie de interrogantes, dado que el flamante funcionario será el encargado de manejar la relación con los gobernadores. Para Neuquén, la pregunta que surge es si esto beneficia o no a la administración de Rolando Figueroa .

En su nuevo rol, y a través de declaraciones que formuló este lunes, Santilli destacó la importancia de la articulación directa con los mandatarios de las provincias, una tarea que recaía en el saliente jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Y remarcó también la necesidad de realizar “un trabajo coordinado” con la Cámara de Diputados y el Senado, especialmente tras la reciente recomposición de ambas cámaras.

“Los voy a escuchar, que es el rol que me toca”, dijo sobre los gobernadores, y que dialogará con ellos “dentro del marco definido por el presidente” cuyo eje, aclaró, es el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit.

¿Cómo tomó Rolando Figueroa la incorporación de Santilli al gobierno nacional? Consultado por LM Neuquén, al mandatario neuquino advirtió que es “un amigo” con el que mantiene una muy buena relación y que habló en las últimas horas respecto al rol que tendrá de ahora en adelante.

santilli nuevo ministro

La agenda con Nación

Figueroa y los gobernadores tienen en la agenda varios temas pendientes para abordar con el gobierno nacional, que se habían colado durante la campaña previa a las elecciones del 26 de octubre.

Uno de esos temas, más allá de las obras paralizadas en las provincias, está relacionado al reparto de fondos coparticipables, junto a otros recursos de origen nacional y de transferencias automáticas.

En su primera aparición pública después de su designación, Santilli recordó que desde 1994 no se actualiza el actual esquema de la coparticipación federal y consideró que el debate sigue vigente, aunque el primer paso será avanzar con el Presupuesto 2026, el proyecto de ley de reforma laboral, un nuevo Código Penal y la reforma fiscal.

Volviendo a los fondos coparticipables y a otras asignaciones de origen nacional, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARF) publicó los números de octubre, en base a lo informado por el Ministerio de Economía de la Nación y contrastando con una inflación estimada en 2,3%.

De allí surge que Neuquén recibió el mes pasado unos 92.300 millones de pesos, lo que implica un crecimiento mensual del orden del 1,4%, que no compensa la caída del mes anterior (-10,9%) y mucho menos lo que la provincia aporta al sistema respecto de lo que recibe.

Figueroa y la coparticipación_01

La pulseada por el reparto de fondos

A su vez, en el Congreso quedó aprobada la ley que regula el reparto de fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que maneja al año unos $700.000 millones.

Se trata de un proyecto que en su momento fue impulsado por Figueroa y otros gobernadores pero que terminó con gusto a poco para Neuquén, porque el esquema de reparto previsto en la norma es por el actual coeficiente que el gobierno provincial cuestiona.

Como sea, ese dinero se retiraba de la coparticipación primaria (1%) y el Poder Ejecutivo Nacional lo tiene a la espera de que haya algún problema grave en el país que amerite enviar ese dinero a alguna zona de manera urgente.

La ley que aprobó el Congreso determina que al final del año esa plata se tiene que repartir si no se usa y un aspecto importante a observar será si Santilli negociará con los gobernadores cuál será finalmente el mecanismo de distribución, con tres normas ya mencionadas que podrán entrar como moneda de cambio: apoyo para la reforma laboral, el presupuesto y la reforma tributaria.