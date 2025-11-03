Manejaba borracho y chocó a una familia: murió una pareja y sus tres hijos están graves

El conductor de la Amarok circulaba a 160 km/h y los agentes quedaron impactados por el resultado del test de alcoholemia.

El hombre que ocasionó el accidente manejaba con 3,01 gramos de alcohol en sangre.

Una familia sufrió un impactante accidente, cuando el conductor a bordo de u na Volkswagen Amarok chocó contra el Renault 12 en el que viajaban cinco personas: los padres, Renzo y Eliana Benítez, y sus tres hijos de 7, 11 y 14 años . La pareja murió y sobrevivieron los tres menores, que se encuentran internados.

El trágico hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz., oriunda de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires.

Según revelaron los medios locales, el impacto fue tan fuerte que la Amarok quedó incrustada en el vehículo familiar. Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que sus tres hijos sufrieron múltiples heridas. Bomberos debieron rescatar a los menores que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos.

Los menores llegaron al hospital local con múltiples fracturas y politraumatismo, aunque poco después los derivaron a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor de los hermanos sufrió importantes heridas y se encuentra en grave estado.

Los investigadores trabajan en la recopilación de cámaras para intentar establecer cómo ocurrió el trágico episodio. Según trascendió, de acuerdo al relato de los testigos, el Renault 12 habría cruzado en rojo, mientras que la Amarok iba a alta velocidad.

Qué se sabe sobre el conductor que produjo el accidente

El conductor de la camioneta fue identificado como Michael Jean Carballo. Tuvo que ser asistido en el lugar y resultó sin heridas de consideración. Sin embargo, los estudios de alcoholemia revelaron que manejaba con 3,01 gramos de alcohol en sangre.

Por disposición de la Fiscalía N.º 4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quedó imputado por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito, ambulancias del SAME y móviles de Prevención Urbana, coordinados por el Centro de Monitoreo municipal.

Tragedia en Ruta 151: murió una mujer en un accidente múltiple

El jueves por la noche se produjo un accidente entre al menos cuatro vehículos que le provocó la muerte a una mujer. El siniestro ocurrió entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio.

Según los primeros datos que se conocen del choque fatal, se vieron involucrados un camión, dos autos y una motocicleta. El área de Tránsito de la Policía realizó peritajes para determinar qué provocó la tragedia. Hasta el momento, se pudo establecer que la víctima murió por el impacto contra el camión, pero aún se investiga la mecánica completa del siniestro y las posibles responsabilidades de los implicados.

En principio, testigos del operativo afirmaron que la víctima viajaba en la motocicleta. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que manejaba un Volkswagen Bora que impactó de frente contra el camión. La principal hipótesis es que la mujer realizó una maniobra evasiva, presumiblemente para no impactar contra la moto.

Según los investigadores, es posible que la moto no tuviera luces y eso derivó en una brusca maniobra para evadir el impacto. Sin embargo, se precisó que aún no concluyeron los peritajes.

Los otros dos vehículos involucrados en el choque, la moto y un auto, fueron alcanzados en segunda instancia, tras el choque frontal entre el camión y el Volkswagen Bora. El motociclista fue derivado a un centro asistencial con lesiones de distinta consideración.