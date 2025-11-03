Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre: dónde y cómo donar en Neuquén

Cerca de la efeméride, varios puntos de la ciudad y la provincia de Neuquén abrirán sus puertas para recibir donantes.

El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre está establecido para el 9 de noviembre.

En Argentina, el 9 de noviembre, se estableció como el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en reconocimiento a Luis Agote, que realizó en 1914 la primera transfusión diferida, mediante la anticoagulación de la sangre con citrato, permitiendo así que pueda almacenarse. A partir de esa acción, este día se celebra para reconocer a las personas que donan sangre de manera voluntaria y habitual.

Ese evento permitió desarrollar un stock de sangre para poder ser utilizado en el momento que el paciente lo requiera. Además, es una oportunidad para generar conciencia sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones.

A lo largo de todo noviembre, los equipos de Hemoterapia estarán disponibles en distintas postas fijas y colectas externas en el territorio neuquino, invitando a las personas participar y que no pierdan la chance de ser parte de esta red voluntaria de solidaridad. La donación puede ser el comienzo de una nueva forma de ayudar a quienes más lo necesitan.

Donación voluntaria de sangre

Los interesados pueden dirigirse al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), ubicado en Planas 1915 de la ciudad de Neuquén, que funciona de lunes a viernes de 8.30 a 14; y los sábados de 8.30 a 13. Para donar se puede sacar turno al WhatsApp +54 299 6894198.

Otros lugares para donar sangre

En Neuquén capital se podrá donar sangre el martes 4 en la Jefatura de Policía, ubicada en Lanín y Saavedra, de 9 a 13; contactarse al 2996894198.

También, el viernes 7 podrá ser en UPCN, en el CRH calle Teodoro Planas 1915; el martes 11 en la Escuela primaria N°348, ubicada en Casimiro Gómez al 2.200 para donar contactarse al 299 657 3415.

Además, el jueves 13 se realizará en el Sindicato de Camioneros, ubicado en Onésimo Leguizamón N°785, de 9 a 13; el jueves 20 en la Municipalidad de Neuquén, sede de Avenida Argentina y Roca; y el jueves 27 en la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en La Rioja N°229, Piso 12, de 9 a 13h. Para donar contactarse al 4495224/6241/5241.

Donación voluntaria de sangre (2)

Por otra parte, en Plottier, se podrá donar el jueves 6 de noviembre en la Iglesia de Jesucristo de la Santos de los Últimos Días, calle Martellota N°77, Plottier, de 9 a 13, para donar contactarse al 299 620 0141.

También se podrá realizar el martes 18 en el Centro de Salud Los Aromos, ubicado en Santiago del Estero N°840 de Plottier, de 9 a 13, para donar contactarse al 4937203. Y el martes 25 en el Centro de Salud Unión, calle Chimehuin N°170 Salón Comunitario, para donar contactarse al 4937206 o WhatsApp 299 416 0537.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años de edad (entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor).

Pesar más de 50 kg.

Gozar de buena salud.

Desayunar de manera habitual. No hay restricciones de alimentos. Se aconseja tomar 500ml. de agua 30 minutos antes de donar.

Presentar documento de identidad.

Según la página oficial del ministerio de salud de Neuquén, no podrán donar las personas que: